Postoji samo jedan način da se ponovi izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk: U suprotnom je nemoguće!

Krista Pajk se trenutno nalazi u "kritičnom stanju" u bolnici nakon neuspješnog pokušaja da joj se ubrizgaju dvije doze smrtonosne injekcije. Američka savezna država Tenesi još nije saopštila da li će na kraju pokušati da je ponovo pogubi, ali jedan stručnjak otkrio je "jedini način" na koji bi 50-godišnja Pajk mogla ponovo da prođe kroz taj postupak, piša Unilad.

U srijedu, 30. septembra, Pajk je primila dve doze pentobarbitala. Novinari koji su se nalazili u prostoriji za pogubljenja navodno su rekli da je 50-godišnjakinja "glasno hrkala" čak 40 minuta nakon što joj je ubrizgan lijek, a potom je prevezena u bolnicu, gdje je, kako je navedeno, primala terapiju za spasavanje života.

Njena prognoza još nije poznata, ali jedan stručnjak tvrdi da, ukoliko je Pajk pretrpjela oštećenje mozga, država neće moći ponovo da je pogubi.

"Ne može biti pogubljena ako ima oštećenje mozga i ne razumije postupak", rekla je profesorka Debora Deno sa Pravnog fakulteta Fordam za Njujork Post.

"Vrhovni sud SAD je 2019. godine, u slučaju koji se odnosio na pacijenta sa demencijom, potvrdio da ne možete pogubiti nekoga ko nije svjestan kazne koju će dobiti", dodala je ona.

Ako Pajk preživi bez oštećenja mozga, stručnjak je za taj list rekao da bi mogla da "ima snažan argument u prilog primjeni načela zabrane dvostrukog kažnjavanja za isto djelo".

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Ustavna zabrana da osoba bude dva puta krivično gonjena ili kažnjena za isto krivično djelo, propisano je Petim amandmanom na Ustav Sjedinjenih Američkih Država. U slučaju Pajkove, eventualni pravni argument bio bi da je prvi pokušaj pogubljenja već predstavljao izvršenje njene smrtne kazne, pa da zbog toga država ne može ponovo da izvrši istu kaznu.

Ukoliko bi sud prihvatio takav argument, to bi moglo da dovede u pitanje mogućnost novog pokušaja pogubljenja, ali nije izvjesno kakva bi konkretna pravna posljedica bila po njenu kaznu. Njena smrtna kazna za ubistvo Kolin Slemer iz 1995. godine ne bi automatski bila preinačena u doživotnu kaznu.

Zakon Tenesija, član § 39-13-204, predviđa da porota, kada izrekne smrtnu kaznu, na obrascu presude navodi: "Kazna je smrt."

Postoji, međutim, veoma zanimljiv član 40-23-117, koji je direktno relevantan za Krista Pajk. Naslov mu glasi "Smrtna kazna ostaje na snazi ako nije izvršena u zakazano vrijeme", a tekst kaže: "Ako osuđenik iz bilo kog razloga nije pogubljen u skladu sa izrečenom kaznom, smrtna kazna ostaje u punoj snazi i izvršava se."

U mjesecima koji su prethodili zakazanom pogubljenju Pajk, njeni advokati su se borili da joj smrtna kazna bude preinačena. Podnijeli su zahtjev za pomilovanje u kojem je detaljno opisano njeno traumatično djetinjstvo. U zahtjevu je ukazano na dokaze da je njena majka tokom trudnoće mnogo pila, što je, kako navode, uticalo na razvoj Pajkinog mozga i kontrolu impulsa.

U dokumentu je takođe navedeno da je Pajk u djetinjstvu bila žrtva zlostavljanja.

Pajk je imala 18 godina kada je brutalno ubila Slemer, a optužena je 1996. godine, kada je imala 20 godina.

Da je njeno pogubljenje bilo uspješno, Pajk bi bila prva žena pogubljena u Tenesiju u posljednjih 200 godina.

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Za ubistvo je osuđen i njen tadašnji dečko Tadarel Šip. Međutim, pošto je u vrijeme zločina imao 17 godina, zakonski nije mogao da bude osuđen na smrt.

Tokom intervjua za CNN u nedelju, advokat Pajkove Stiven Ferel rekao je: "Ne znamo u kakvom će fizičkom stanju ona biti, ali jasno je da je prošla kroz mučan pokušaj pogubljenja, a mi smo već tražili od guvernera da joj preinači kaznu iz mnogo opravdanih razloga."

"Provela je više od 30 godina u zatvoru, najveći dio tog vremena u samici, da bi je na kraju izveli i ne pogubili, već pokušali da je pogube."

"Trenutno ne znamo, a možda nikada nećemo ni saznati, kakvu je torturu pretrpela tokom tog procesa", dodao je on.

Povodom neuspješnog pogubljenja Pajk, portparol Odeljenja za korekcije Tenesija rekao je: "Odjeljenje za korekcije Tenesija sprovelo je svaki korak zakonitog i utvrđenog protokola države za izvršenje smrtne kazne, koji je odobrila kancelarija državnog tužioca.

"Hemikalija za smrtonosnu injekciju koja se koristi prema tom protokolu doslijedno je bila efikasna, a protokol ne dozvoljava dodatne postupke osim onih koji su večeras sprovedeni. Krista Pajk je prevezena u medicinsku ustanovu van zatvora."

(telegraf)