Zašto je dobro pojesti bananu pola sata prije spavanja?

Ako imate problema sa spavanjem, jednostavan večernji zalogaj mogao bi da bude od pomoći.

Banana sadrži nekoliko nutrijenata koji učestvuju u procesima važnim za opuštanje organizma i regulaciju sna – triptofan, vitamin B6, magnezijum i kalijum.

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Naravno, banana nije lijek za nesanicu niti može da riješi ozbiljne poremećaje spavanja, ali postoji naučno objašnjenje zbog čega ovo voće nekim ljudima može pomoći da se lakše opuste i zaspe.

Triptofan pomaže stvaranju hormona važnih za san

Jedan od razloga zbog kojih se banana povezuje sa boljim snom jeste triptofan, aminokiselina koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina.

Serotonin ima važnu ulogu u regulisanju raspoloženja, apetita i sna, dok melatonin reguliše ciklus budnosti i spavanja i priprema organizam za odmor.

Namirnice koje sadrže triptofan, poput banana i mlijeka, mogu doprinijeti procesima koji učestvuju u uspavljivanju. Ipak, ne treba očekivati da će vas banana trenutno uspavati – količina triptofana u jednoj banani nije dovoljna za takav efekat.

Zanimljivo je i da zrele, žute banane sadrže više triptofana, dok prezrele banane sa smeđim tačkama mogu sadržati više melatonina.

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Vitamin B6 i ugljeni hidrati dodatno podržavaju ovaj proces

Banana sadrži vitamin B6, koji pomaže organizmu da triptofan pretvori u serotonin, a serotonin se potom koristi u stvaranju melatonina.

Jedna srednje velika zrela banana sadrži oko 0,4 miligrama vitamina B6, što je približno četvrtina preporučenog dnevnog unosa.

Banana sadrži i oko 25 grama ugljenih hidrata.

Nakon njihovog unosa dolazi do povećanja šećera u krvi i oslobađanja insulina, što može omogućiti da više triptofana dospe do mozga. Na taj način ugljeni hidrati mogu dodatno podržati stvaranje serotonina i melatonina.

Jedan od razloga zbog kojih se banana povezuje sa boljim snom jeste triptofan, aminokiselina koju organizam koristi u stvaranju serotonina i melatonina.

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Magnezijum može da opusti mišiće i nerve

Još jedan važan sastojak banane je magnezijum, mineral koji učestvuje u opuštanju mišića i normalnom funkcionisanju nervnog sistema.

Nedovoljan unos magnezijuma povezuje se sa kraćim i lošijim snom, dok dovoljan unos može doprinijeti opuštenosti pred odlazak u krevet.

Ipak, jedna banana sama po sebi ne sadrži dovoljno magnezijuma da bi riješila njegov nedostatak. Ona može biti samo jedan od načina da se ukupnim unosom hranom obezbijedi ovaj važan mineral.

Kalijum može pomoći ako vas noću bude grčevi

Banane su poznate i kao dobar izvor kalijuma. Ovaj elektrolit neophodan je za normalan rad mišića, srca i ćelija.

Adekvatan unos kalijuma može doprinijeti normalnoj funkciji mišića, a kod osoba koje imaju noćne grčeve dovoljan unos elektrolita može biti posebno važan.

Ako vas upravo grčevi u nogama često bude tokom noći, banana može biti praktičan dio večernje užine.

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Kada je najbolje pojesti bananu?

Ako želite da probate bananu kao dio večernje rutine, najbolje je da je pojedete oko jedan do dva sata prije odlaska u krevet.

Tako organizmu ostavljate dovoljno vremena da vari hranu i apsorbuje hranljive materije.

Ipak, važno je znati da banana sadrži prirodne šećere i ugljene hidrate, pa kod nekih ljudi može privremeno povećati nivo šećera u krvi. Zato nije dobro očekivati da će veća količina banane neposredno pred spavanje imati bolji efekat.

(Kurir)