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Telefon vam se prazni prebrzo? Promijenite ovih nekoliko podešavanja i baterija će trajati duže

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05.10.2026 21:09

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Два мобилна телефна прикључена на пуњач.
Foto: Pexels/Steve A Johnson:

Ako vam se telefon prazni prije kraja dana, ne morate odmah da tražite novi uređaj. Nekoliko jednostavnih promjena u podešavanjima Androida može smanjiti potrošnju energije i pomoći da baterija duže traje.

Najveći potrošač je često ekran, pa je prvo dobro smanjiti osvjetljenje ili uključiti automatsko prilagođavanje svjetline. Korisno je i skratiti vreme nakon kojeg se ekran sam isključuje, recimo na 30 sekundi.

Ako telefon podržava osvježavanje od 120 Hz, možete preći na 60 Hz kada vam nije potrebna maksimalna glatkoća prikaza. Tamni režim takođe može pomoći kod telefona sa OLED i AMOLED ekranima, mada ušteda zavisi od osvjetljenja i načina korišćenja.

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Uključite i ugrađene opcije kao što su Štednja baterije i prilagodljiva baterija. One mogu ograničiti rad aplikacija u pozadini, posebno onih koje često rade i kada ih ne koristite.

Važna je i navika punjenja. Ako telefon ima opciju da ograniči punjenje, možete je podesiti tako da se baterija ne puni stalno do 100 odsto. Kao raspon koji manje opterećuje litijum-jonsku bateriju često se navodi između 20 i 80 odsto.

Ako se telefon i dalje prazni neuobičajeno brzo, otvorite podešavanja baterije i proverite koje aplikacije troše najviše energije. Neke možete staviti u stanje mirovanja ili dubokog mirovanja kako bi im se smanjila aktivnost u pozadini.

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Naglo povećana potrošnja ponekad može biti povezana i sa problematičnom aplikacijom ili zlonamjernim softverom, pa vrijedi provjeriti šta je instalirano na telefonu ako se ponašanje iznenada promijenilo.

Samsungovi korisnici mogu proveriti stanje baterije kroz aplikaciju Members i njenu dijagnostiku, dok drugi proizvođači imaju slične opcije u podešavanjima.

Ako dijagnostika pokaže da je baterija ozbiljno degradirala, podešavanja neće riješiti problem. Tada je moguće da je jednostavno došlo vrijeme za zamjenu baterije, prenosi Telegraf.

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