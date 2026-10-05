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Meloni podnijela zahtjev za autorska prava na svoj glas

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05.10.2026 21:54

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Италијански премијер Гиоргиа Мелони говори на заједничкој конференцији за новинаре са премијером Норвешке Јонасом Гахр Стøреом, у Парквеиен-у, Осло, Норвешка, у четвртак, 17. септембра 2026.
Foto: Tanjug/Stian Lysberg Solum/NTB Scanpix via AP

Italijanska premijerka Đorđa Meloni podnijela je zahtjev za zaštitu autorskih prava na svoj glas kako bi spriječila njegovu upotrebu u sadržajima generisanim vještačkom inteligencijom, odnosno za pravljenje takozvanih glasovnih klonova, javila je Ansa.

Meloni je svoj glas registrovala pri Kancelariji Evropske unije za intelektualnu svojinu (EUIPO).

Za potrebe zahtjeva, koji je dostupan na internet stranici EUIPO-a, italijanska premijerka snimila je sebe kako dva puta izgovara: „Io sono Đorđa Meloni“ („Ja sam Đorđa Meloni“).

Zahtjev se trenutno nalazi u statusu „u fazi razmatranja“.

Italijanska pop zvijezda Đuzi Fereri takođe je prije nekoliko mjeseci podnijela zahtjev za zaštitu autorskih prava na svoj glas.

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Tagovi :

Đorđa Meloni

Autorska prava

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