Javili ste se na nepoznat broj i čujete tišinu? Odmah uradite ovu stvar

Mobilni zazvoni, na ekranu se pojavi nepoznat broj, javite se i kažete „Halo”, a sa druge strane nema odgovora.

Iako takav poziv može djelovati potpuno bezazleno, stručnjaci upozoravaju da ponekad može biti riječ o prvom koraku ka telefonskoj prevari.

Riječ je o takozvanim robo-pozivima, odnosno automatizovanim pozivima kojima se istovremeno može kontaktirati veliki broj telefonskih brojeva. Prema platformi za provjeru činjenica Mimikama, cilj takvih poziva ne mora biti razgovor. Prevarantima može biti dovoljno da utvrde da je određeni broj aktivan i da se osoba na njega javlja, piše Feniks.

Problem može nastati i ako osoba odluči da uzvrati poziv. Nepoznati broj tada može biti dio telefonske prevare, a korisnik se može naći u situaciji u kojoj pokušava da stupi u kontakt sa prevarantom ili da pozove broj koji se naplaćuje po posebnoj tarifi. Robo-pozivi mogu biti povezani i sa drugim oblicima prevara. Nakon prvog kontakta korisniku mogu stići lažne SMS poruke ili linkovi kojima se pokušavaju ukrasti lični i finansijski podaci.

Vještačka inteligencija kao dodatni rizik

Dodatni rizik posljednjih godina predstavlja vještačka inteligencija. Tehnologija omogućava stvaranje vrlo uvjerljivih kopija ljudskog glasa, pa prevaranti mogu pokušati da oponašaju članove porodice, prijatelje ili druge poznate osobe. Takva vrsta prevare poznata je kao „voice phishing”, odnosno telefonska prevara u kojoj se počinilac lažno predstavlja kako bi žrtvu naveo da otkrije podatke ili uplati novac.

Jedan takav slučaj zabilježen je u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Ženu je nazvao muškarac čiji je glas zvučao poput njenog sina. Tvrdio je da je izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je poginula žena te da mu je potreban novac za kauciju. Ipak, njen sin se u tom trenutku nalazio kod kuće, zbog čega je postalo jasno da je riječ o pokušaju prevare, uz sumnju da je korišćen umjetno stvoren ili klonirani glas.

Prevaranti pritom mogu pokušati da lažiraju i broj sa kojeg pozivaju. Riječ je o takozvanom spufingu, pri čemu na ekranu mobilnog telefona može izgledati kao da poziv dolazi iz banke, osiguravajuće kuće ili druge poznate institucije.

Telefonski brojevi do kojih prevaranti dolaze mogu poticati iz različitih izvora. Mogu se automatski generisati i pozivati jedan za drugim, ali kriminalci mogu koristiti i podatke koji su procurili u hakerskim napadima, baze podataka ili informacije koje su javno dostupne na internetu i društvenim mrežama.

Šta uraditi u ovoj situaciji?

Stručnjaci zato savjetuju oprez već pri prvom kontaktu. Ako se nakon javljanja niko ne oglasi ili se uključi automatizovana poruka, najbolje je odmah prekinuti poziv. Na nepoznate brojeve ne treba uzvraćati poziv bez provjere, a telefonom nikada ne treba davati lične, bankovne ili druge osjetljive podatke.

Poseban oprez potreban je i kada osoba sa druge strane pokušava da navede sagovornika da potvrdi jednostavne informacije. Ako se pozivalac predstavlja kao banka, policija ili druga institucija, razgovor je najbolje prekinuti i samostalno nazvati službeni broj te institucije.

Na mobilnom se može uključiti i zaštita od neželjenih poziva, dok aplikacije poput Truecaller, Hiya ili Clever Dialer mogu pomoći u prepoznavanju i blokiranju poznatih neželjenih brojeva.