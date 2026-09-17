Skoro hiljadu zahtjeva: Evo gdje građani Srpske najviše koriste turističke vaučere

Građani Republike Srpske podnijeli su zahtjeve za 993 turistička vaučera u prvih sedam dana projekta subvencionisanja troškova smještaja, a najveće interesovanje iskazali su za banjske i velnes centre, kao i boravak u ugostiteljskim objektima na Jahorini, rečeno je Srni iz Ministarstva trgovine i turizma Srpske.

Iz Ministarstva navode da trenutno u ovom projektu učestvuje 30 ugostitelja i pet turističkih agencija u Republici Srpskoj.

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Projekat traje od 7. septembra do 30. novembra, a vrijednost vaučera je 100 KM, rekla je ranije za ATV portparol Turističke organizacije Republike Srpske, Sanela Šimun.

Ovim vaučerima građanima su subvencionisani troškovi smještaja, odnosno noćenja sa doručkom.

Pravo na turistički vaučer ostvaruje svaki punoljetni građanin Republike Srpske, kao i građanin sa prebivalištem u Brčko distriktu koji posjeduje državljanstvo Srpske.

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Vaučer se može koristiti za plaćanje usluge smještaja van mjesta prebivališta korisnika, i to za najmanje dva noćenja zaredom za jednog korisnika, odnosno najmanje tri noćenja zaredom kada vaučer koriste dva korisnika.

Sve informacije o projektu, uslovima korištenja, kao i ažurirani spisak ugostiteljskih objekata i turističkih agencija dostupni su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva trgovine i turizma Republike Srpske.