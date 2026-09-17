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Bejbi bum u Srpskoj: Rođeno 30 beba

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17.09.2026 07:56

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Foto: Pexel/Emma Bauso

U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 21 d‌jevojčica i devet d‌ječaka, rečeno je Srni u porodilištima.

Šest beba rođeno je u Banjaluci, po pet u Prijedoru i Gradišci, po četiri u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, po dvije u Zvorniku i Foči, a po jedna u Trebinju i Nevesinju.

U Banjaluci su rođene četiri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Prijedoru četiri d‌jevojčice i d‌ječak, u Gradišci tri d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Bijeljini dvije d‌jevojčice i dva d‌ječaka, u Istočnom Sarajevu tri d‌jevojčice i d‌ječak, u Zvorniku i Foči po dvije d‌jevojčice, u Trebinju d‌ječak, a u Nevesinju d‌jevojčica.

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Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni, prenosi Srna.

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beba

porodilište

Republika Srpska

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