Bejbi bum u Srpskoj: Rođeno 30 beba

Autor:ATV redakcija
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U Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođeno je 30 beba, 21 djevojčica i devet dječaka, rečeno je Srni u porodilištima.
Šest beba rođeno je u Banjaluci, po pet u Prijedoru i Gradišci, po četiri u Bijeljini i Istočnom Sarajevu, po dvije u Zvorniku i Foči, a po jedna u Trebinju i Nevesinju.
U Banjaluci su rođene četiri djevojčice i dva dječaka, u Prijedoru četiri djevojčice i dječak, u Gradišci tri djevojčice i dva dječaka, u Bijeljini dvije djevojčice i dva dječaka, u Istočnom Sarajevu tri djevojčice i dječak, u Zvorniku i Foči po dvije djevojčice, u Trebinju dječak, a u Nevesinju djevojčica.
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Podaci za porodilište u Doboju nisu bili dostupni, prenosi Srna.
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