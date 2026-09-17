Mlazna struja donosi prvi snijeg, meteorolog otkrio kada tačno

Tokom nedavnog talasa tropskih vrućina i uticaja afričkog ciklona, prognoze su ukazivale na to da bi cijeli septembar mogao proteći u znaku natprosječno visokih temperatura, bez dugotrajnijih padavina.

Međutim, uslijedio je nagli preokret. Umjesto nastavka žarkih ljetnih dana, dočekalo nas je osvježenje. Šta se tačno dogodilo sa meteorološkim scenarijem i kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku mjeseca, otkrio je za "Kurir" televiziju Ivan Ristić, koji se bavi meteorologijom.

Još dva do tri dana sunca

Sunčani dani koji su pred nama ujedno su i posljednji trzaji poznog ljeta, jer nam sa kalendarskim početkom jeseni stiže najavljena promjena vremena, ističe meteorolog Ivan Ristić.

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"Kada sam radio dugoročnu prognozu za septembar, predvidio sam da će u trećoj dekadi, sa kalendarskim početkom jeseni, doći do postepene promjene vremena. Prije toga smo najavili blagi pad temperatura, što se u drugoj dekadi i obistinilo, vrijeme je znatno prijatnije. Znam da mnogi vole temperature iznad 30 stepeni, i takve prilike nas očekuju još dva do tri dana. Danas i sutra biće dosta sunčano, sa temperaturama u granicama normale, između 26 i 30 stepeni", rekao je.

Ristić savjetuje slojevito oblačenje.

"Ujutru je svježije, dok u nastavku dana možete ostati u kratkim rukavima, mada smatram da više nema potrebe za ljetnom odjećom poput šorceva. U petak popodne i u subotu stiže naoblačenje koje za vikend može donijeti malo kiše.

Apsolutni preokret nastupa početkom naredne sedmice sa dolaskom hladnog fronta.

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"U ponedjeljak nam stiže hladni front, a primijetićemo ga po umjerenom do jakom sjeverozapadnom vjetru koji označava kraj ovog poznog ljeta. Ulazimo u ranu jesen i za sada nema povratka visokih temperatura - meteorološki modeli ne najavljuju ponovne vrućine. Temperature će se uglavnom kretati oko 20 stepeni", kaže Ristić.

Mlazna struja sa Grenlanda donosi pad temperatura

Kako je objasnio ulazimo u pravi jesenji period sa temperaturama primjetno nižim od uobičajenih za ovo doba godine.

"Uspostavljanjem mlazne struje sa Grenlanda stiže promjena vremena. Iako nije riječ o ekstremno hladnom vazduhu, prognoze ukazuju na to da će temperature već tokom naredne sedmice biti ispod višegodišnjeg prosjeka, tačnije i do 10 stepeni niže u odnosu na trenutne vrijednosti. Maksimalne dnevne temperature kretaće se od 16 do 22 stepena (prosječno oko 18-19 stepeni), uz povremeno pojačan sjeverozapadni vjetar. U slučaju vedrih noći, jutarnje temperature pašće ispod 10 stepeni, tačnije u raspon od 5 do 10 stepeni, dok bi se u pojedinim mjestima mogle približiti i nultoj podjeli", objašnjava on.

Kada će pasti prvi snijeg u Beogradu?

Zahlađenje donosi i uslove za prve snježne padavine na planinama, ali i najavu zimske sezone u gradovima.

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"Postoje najave da će u pojedinim danima biti i padavina, a obično krajem septembra ili početkom jeseni imamo šanse i za prve pahulje na Kopaoniku i Goliji. Vidjećemo da li će nam ovaj talas donijeti taj prvi snijeg, to još uvijek nije sasvim sigurno. U svakom slučaju, stiže nam jače zahlađenje. Bili smo svježiji prethodnih dana, ali biće još hladnije i za sada nema jačeg otopljenja. Navikli smo da se temperature brzo vrate iznad 30 stepeni, ali meteorološki modeli trenutno ne pokazuju brzi povratak vrućina. Polako ulazimo u jesenji režim. Međutim, sa dolaskom kiše, oblaka i visinskog ciklona, živa u termometru će znatno pasti i biće baš hladno. Štaviše, prvi snijeg u Beogradu očekujem već 26. novembra", rekao je on.

Uprkos predstojećem zahlađenju, krajem mjeseca i tokom oktobra biće i prijatnijih perioda.

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"Prosječne temperature za kraj septembra kreću se između 20 i 25 stepeni i vjerujem da ćemo se na kratko vratiti u te okvire. Kada je riječ o čuvenom Miholjskom ljetu, ono se očekuje početkom druge dekade oktobra, oko 12. u mjesecu. To znači da će jutra biti hladna, ali da tokom dana temperature mogu preći 20 stepeni - idealno vrijeme za šetnju. Ozbiljnije kiše nisu na vidiku, pa ćemo moći da uživamo u prijatnim jesenjim danima, uz naravno, malo topliju odjeću".

Rekordne koncentracije ambrozije

Pored meteoroloških prilika, Ristić se osvrnuo i na problem alergena koji trenutno pogađa veliki broj građana.

"Takođe, ambrozija je trenutno na svom vrhuncu, a prisutni su i drugi alergeni. Inače, mi smo apsolutni rekorderi po koncentraciji ambrozije, naročito u Vojvodini i okolini Beograda, gdje je ima u ogromnim količinama. Ljudi koji dolaze iz inostranstva, na primjer iz Njemačke ili Danske, uopšte nisu naviknuti na ambroziju i često i ne znaju šta je ona. Dok u svojim zemljama uživaju u ovo doba godine, kada dođu kod nas - nastaje pravi problem", kaže on.

Šta čeka riječne slivove i Đerdap?

Globalni klimatski fenomeni direktno se odražavaju na padavine i vodostaje u Srbiji.

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"El Ninjo je trenutno na svom vrhuncu i gotovo nikada nismo imali veća odstupanja, temperatura u tom dijelu Pacifika viša je za čak 5 do 6 stepeni. On u potpunosti blokira ciklone sa Atlantika, pa skoro da nema padavinskih sistema koji se preko Engleske i Srednje Evrope kreću ka nama, a koji bi donijeli kišu neophodnu za oporavak Dunava", dodaje Ristić.

Ristić upozorava da se hidrološka suša nastavlja.

"Kod nas može biti tek manjih padavina, ali one su beznačajne za riječne slivove, što znači da se suša nastavlja do daljeg. Na prognostičkim mapama za sada ne vidim nikakav jači ciklon niti ozbiljniju promjenu. Očekuje nas samo zahlađenje, uz uslove za slabiji snijeg na najvišim planinskim vrhovima. Da bi se Dunav oporavio, potrebno je da u njegovom slivu padne bar 200 litara kiše po kvadratnom metru. Kada će se to dogoditi - teško je reći, možda tek u novembru, jer za sada djeluje da će i oktobar biti prilično suv".

Ipak, situacija se razlikuje od rijeke do rijeke.

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"Miholjsko ljeto obično donosi stabilno vrijeme bez kiše, pa je hidrološka situacija na našim rijekama prilično teška - naročito u slivovima Toplice, Timoka, te Velike i Zapadne Morave. Sa druge strane, Sava se za sada dobro drži. Zahvaljujući padavinama u Alpima i na području sjeverne Italije, ona uspijeva da nadoknadi deficit. Slično je i sa crnogorskim slivom, odnosno Drinom i Limom, gdje ima više kišnih dana, pa ove rijeke i dalje imaju dobar priliv vode. Nedavno smo svjedočili velikom nevremenu sa obilnim padavinama u Italiji i Sloveniji. Upravo su padavine na tom području najvažnije za Savu, zahvaljujući njima ona se regeneriše i znatno popravlja našu hidrološku situaciju, pa ne moramo da brinemo za rad Hidroelektrane Đerdap".

Pred nama je jača i snježnija zima

Na samom kraju, meteorolog je iznio prognozu za predstojeću zimu, ističući da nas očekuju znatno drugačiji uslovi u odnosu na prethodne godine.

"Ljubitelji snijega i zime mogu da se raduju, jer je pred nama jača i snježnija zima. Razlog za to je potpuna blokada Atlantika, koji inače deluje kao takozvani 'ubica zime' (Vinter kiler) jer donosi topliji vazduh u Evropu i onemogućava prodor hladnih masa sa sjeveroistoka. Budući da te atlantske aktivnosti trenutno nema, stvoreni su uslovi za pravu zimu. Naravno, ukoliko u međuvremenu dođe do oporavka Atlantika i jačanja ciklonske aktivnosti, zima bi ipak mogla biti nešto blaža", zaključio je.