Srbin papreno kažnjen na granici: U aparat za kafu sakrio 40.000 evra

Autor:ATV redakcija
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Neobičan slučaj zabilježen je na graničnom prelazu Bajakovo, na ulazu u Hrvatsku, kada su carinski službenici u autobusu sa srpskim registarskim oznakama pronašli čak 40.000 evra u gotovini.
Novac je bio skriven u aparatu za kafu koji se nalazio u putničkom delu autobusa.
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Kontrolom je utvrđeno da vozač nije prijavio gotovinu koju je unosio na teritoriju Evropske unije, iako je za iznose od 10.000 evra i više obavezno podnijeti prijavu carinskim službenicima.
Prema podacima hrvatske Carinske uprave, novac je otkriven prilikom ulaska u carinsko područje EU. Protiv državljanina Srbije 15. septembra izdat je prekršajni nalog zbog kršenja člana 41. Zakona o deviznom poslovanju.
Zbog neprijavljivanja 40.000 evra izrečena mu je novčana kazna od 12.000 evra, dok je gotovina privremeno zadržana radi provjere njenog porijekla i okolnosti prenosa.
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Pravila Evropske unije predviđaju da svaki putnik koji preko spoljne granice EU prenosi 10.000 evra ili više mora da prijavi taj novac nadležnim službama. Obaveza važi bez obzira na to da li se novac prenosi automobilom, autobusom, vozom ili drugim prevoznim sredstvom.
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