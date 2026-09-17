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Datum ovjere presudan: Bez ovog dokumenta penzioneri u FBiH mogu ostati bez primanja

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17.09.2026 08:32

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Пензионер, старац, руке
Foto: ATV

Penzioneri iz inostranstva u obavezi su da dostave potvrde o životu za 2027., ovjerenu od 1. novembra do 31. decembra ove godine.

Kako su saopštili iz Zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje FBiH, potvrde o životu ovjerene prije 1. novembra 2026, neće se prihvatati za 2027. godinu.

Gd‌je preuzeti obrazac za potvrdu?

Korisnici mogu obrazac Potvrde o životu preuzeti sa veb stranice Federalnog zavoda za PIO, popuniti ga i ovjeriti kod:

  • nosioca penzijskog osiguranja u inostranstvu ili u BiH,
  • nadležnog organa opštine prebivališta korisnika penzije,
  • notara,
  • diplomatskog/konzularnog predstavništva Bosne i Hercegovine,
  • doma penzionera, ako je korisnik tamo smješten, ili bolnice, ako je korisnik trenutno smješten u bolnici.

Ovjerenu potvrdu o životu potrebno je u originalu dostaviti isključivo poštom, na jednu od adresa Federalnog zavoda za PIO.

Potvrdu je potrebno dostaviti najkasnije do 31. decembra 2026. godine.

"Potvrde o životu koje nisu popunjene i ovjerene na propisan način, kao i potvrde ovjerene od institucija koje nisu nadležne za ovjeru, smatraće se neispravnim i neće biti prihvaćene. Nedostavljanje potvrde o životu dovodi do obustavljanja isplate penzije", ističu iz Federalnog zavoda za PIO, piše Tuzlanski.

Naglašavaju da nisu svi penzioneri u obavezi da dostave potvrdu o životu.

"Obavezu dostavljanja potvrde o životu nemaju korisnici penzije sa prebivalištem isplatnom adresom u Republici Srpskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori i Sjevernoj Makedoniji, osim u slučajevima kada zbog nedostatka identifikovanih podataka nije moguće izvršiti provjeru i kada ih Federalni zavod za PIO o tome posebno obavijesti", poručuju iz Federalnog zavoda za PIO.

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Tagovi :

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