Šestorka uhapšena u akciji "Kota" sprovedena u OJT Banjaluka - VIDEO

Autor:ATV redakcija
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Šest osoba uhapšenih u Gradišci, u akciji "Kota", sprovedeno je u Okružno javno tužilaštvo Banjaluka.
Podsjećamo, u akciji kodnog naziva "Kota" zaplijenjeno je više vojnih pušaka i eksplozivnih naprava.
Policija je tokom akcije pronašla i oduzela dvadeset i dvije vojne puške, dvije lovačke, pištolj, oko 1.900 komada municije, 46 bombi, tri mine, 12 tromblona, ručni minobacač, kao i brojno drugo oružje i oprema.
Pretresi su izvršeni na deset lokacija na području policijskih uprava Gradiška i Prijedor, a uhapšeno je šest osoba
"Dio oružja bio je namijenjen za transport van područja Gradiške, čime je, presječen kanal nedozvoljene trgovine oružjem koji je djelovao od ranije", saopšteno je iz policije.
Akcija je spredena pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a sproveli su je policijski službenici PU Gradiška i Uprave za organizovani i teški kriminalitet MUP-a Republike Srpske.
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