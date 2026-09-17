Logo

Prošao kroz crveno i ubio ženu na pješačkom prelazu: Uhapšen vozač (79)

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
17.09.2026 10:03

Komentari:

0
Полиција Србија
Foto: MUP Srbije

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su Jovana T. (79) zbog sumnje da je juče oko 15.30 časova u Višnjičkoj ulici na Paliluli, preko puta poznatog tržnog centra, automobilom na pješačkom prelazu usmrtio Lj. L. (44).

Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

Мобилни телефон

Nauka i tehnologija

Javili ste se na nepoznat broj i čujete tišinu? Odmah uradite ovu stvar

Prema riječima očevidaca, vozač je automobilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i velikom brzinom naletio na nesrećnu ženu dok je prelazila kolovoz.

Sigurnosne kamere zabilježile udes

Kako navodi Telegraf, detalje tragedije na Karaburmi potvrdio je i snimak sa video-nadzora. Na njemu se vidi kako su se jedno putničko vozilo i kombi uredno zaustavili ispred pješačkog prelaza kako bi propustili pješake.

U tom trenutku, krajnjom desnom trakom naišao je automobil osumnjičenog, koji se nije zaustavio, već je pretekao vozila i udario ženu na prelazu.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto nesreće, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt.

Слободан Станаревић

Republika Srpska

Dodijeljene donacije ''Autoputeva'' udruženjima i organizacijama iz šest lokalnih zajednica

Policija je obavila uviđaj, a osumnjičeni J. T. će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saobraćajna nesreća

preminula žena

Poginuo pješak

Komentari (0)

Pročitajte više

Акција Кота

Hronika

Otkrivamo imena šest uhapšenih u akciji "Kota"

2 h

0
Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина

Gradovi i opštine

Lukić za ATV: Stanje na mreži na području Bijeljine u mnogo boljem stanju nego prethodnih godina

2 h

0
Храм Светог Петра Дабробосанског у Источној Илиџи.

Gradovi i opštine

Episkog Kirilo služi liturgiju povodom slave grada Istočno Sarajevo: Prisustvuje i Siniša Karan

2 h

0
Мали чамац плови поред теретних бродова и других трговачких пловила усидрених у Ормуским мореузу код Бандар Абаса у Ирану, у сриједу, 5. августа 2026. године.

Svijet

Kroz Ormuski moreuz prošla samo tri broda

2 h

0

Više iz rubrike

Млазна струја доноси први снијег, метеоролог открио када тачно

Srbija

Mlazna struja donosi prvi snijeg, meteorolog otkrio kada tačno

3 h

0
Мистерија уклете куће у Параћину: Славиша испод душека пронашао језиву тајну

Srbija

Misterija uklete kuće u Paraćinu: Slaviša ispod dušeka pronašao jezivu tajnu

3 h

0
Србин папрено кажњен на граници: У апарат за кафу сакрио 40.000 евра

Srbija

Srbin papreno kažnjen na granici: U aparat za kafu sakrio 40.000 evra

3 h

0
Протести Албанаца у Приштини након пресуде Хашиму Тачију и другим припадницима ОВК.

Srbija

Albanci ponovo kamenjem i pirotehnikom gađali sjedište Euleksa u Prištini

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

46

Košarac: Istočno Sarajevo jedan od najsnažnijih simbola borbe za slobodu, opstanak i Srpsku

11

41

Lavrov: Za Kosovo nisu pitali narod, a glasanje na Krimu odbijaju da priznaju

11

36

Dodik iz Tel Aviva: Saradnja sa Izraelom od strateškog značaja

11

34

Mladići zadobili povrede opasne po život u krvavom obračunu

11

34

Odbjegli poštar iz BiH već na slobodi, došao preko Splita

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima