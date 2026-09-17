Prošao kroz crveno i ubio ženu na pješačkom prelazu: Uhapšen vozač (79)

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su Jovana T. (79) zbog sumnje da je juče oko 15.30 časova u Višnjičkoj ulici na Paliluli, preko puta poznatog tržnog centra, automobilom na pješačkom prelazu usmrtio Lj. L. (44).

Osumnjičenom je po nalogu tužilaštva određeno zadržavanje do 48 sati.

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Prema riječima očevidaca, vozač je automobilom prošao kroz crveno svjetlo na semaforu i velikom brzinom naletio na nesrećnu ženu dok je prelazila kolovoz.

Sigurnosne kamere zabilježile udes

Kako navodi Telegraf, detalje tragedije na Karaburmi potvrdio je i snimak sa video-nadzora. Na njemu se vidi kako su se jedno putničko vozilo i kombi uredno zaustavili ispred pješačkog prelaza kako bi propustili pješake.

U tom trenutku, krajnjom desnom trakom naišao je automobil osumnjičenog, koji se nije zaustavio, već je pretekao vozila i udario ženu na prelazu.

Ekipa Hitne pomoći ubrzo je stigla na mjesto nesreće, ali su ljekari mogli samo da konstatuju smrt.

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Policija je obavila uviđaj, a osumnjičeni J. T. će uz krivičnu prijavu biti priveden nadležnom tužilaštvu na saslušanje.