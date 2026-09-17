Dodik i Levi: Ponosni smo na prijateljstvo koje povezuje srpski i jevrejski narod

Autor:ATV redakcija
Komentari:5
Predsjednik Milorad Dodik boravi u posjeti Izraelu, gdje se danas sastao sa herojem Izraela, velikim ličnim i prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda Mošeom Levijem.
"Lijepo je ponovo biti s Mošeom Levijem, herojem Izraela, velikim ličnim i prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda", rekao je Dodik.
Dodik dodaje da je Levi čovjek koji je u najtežim trenucima pokazao izuzetnu hrabrost, a danas svojim odnosom prema našem narodu i poštovanjem prema našim žrtvama potvrđuje da se istinska prijateljstva ne mjere riječima, nego djelima.
Lijepo je ponovo biti s Mošeom Levijem, herojem Izraela, velikim ličnim i prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda. Čovjek koji je u najtežim trenucima pokazao izuzetnu hrabrost, a danas svojim odnosom prema našem narodu i poštovanjem prema našim žrtvama potvrđuje da se… pic.twitter.com/Csjb52zeoA— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 17, 2026
"Ponosni smo na prijateljstvo koje povezuje srpski i jevrejski narod - prijateljstvo izgrađeno na poštovanju, zajedničkom pamćenju i razumijevanju cijene slobode", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Republika Srpska
1 h3
Republika Srpska
1 h0
Republika Srpska
4 h3
Republika Srpska
4 h10
Najnovije
Najčitanije
11
46
11
41
11
36
11
34
11
34
Trenutno na programu