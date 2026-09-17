Dodik i Levi: Ponosni smo na prijateljstvo koje povezuje srpski i jevrejski narod

Predsjednik Milorad Dodik boravi u posjeti Izraelu, gdje se danas sastao sa herojem Izraela, velikim ličnim i prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda Mošeom Levijem.

"Lijepo je ponovo biti s Mošeom Levijem, herojem Izraela, velikim ličnim i prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda", rekao je Dodik.

Dodik dodaje da je Levi čovjek koji je u najtežim trenucima pokazao izuzetnu hrabrost, a danas svojim odnosom prema našem narodu i poštovanjem prema našim žrtvama potvrđuje da se istinska prijateljstva ne mjere riječima, nego djelima.

Lijepo je ponovo biti s Mošeom Levijem, herojem Izraela, velikim ličnim i prijateljem Republike Srpske i bratom srpskog naroda. Čovjek koji je u najtežim trenucima pokazao izuzetnu hrabrost, a danas svojim odnosom prema našem narodu i poštovanjem prema našim žrtvama potvrđuje da se… pic.twitter.com/Csjb52zeoA — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 17, 2026

"Ponosni smo na prijateljstvo koje povezuje srpski i jevrejski narod - prijateljstvo izgrađeno na poštovanju, zajedničkom pamćenju i razumijevanju cijene slobode", istakao je Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.