Dodik i Trišić Babić u Tel Avivu, danas sastanak sa Netjanahuom

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić borave u Tel Avivu, gdje je za danas planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom.
Kako je Dodik objavio, sa Netanijahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta.
Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.
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