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Dodik i Trišić Babić u Tel Avivu, danas sastanak sa Netjanahuom

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17.09.2026 07:10

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Предсједник Милорад Додик и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић бораве у Тел Авиву, гдје је за данас планиран састанак са премијером Израела Бењамином Нетанијахуом.
Foto: x.com/MiloradDodik

Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić borave u Tel Avivu, gdje je za danas planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom.

Kako je Dodik objavio, sa Netanijahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta.

Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.

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Tagovi :

Milorad Dodik

Ana Trišić Babić

Benjamin Netanjahu

Tel Aviv

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