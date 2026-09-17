Dodik i Trišić Babić u Tel Avivu, danas sastanak sa Netjanahuom

Predsjednik Milorad Dodik i vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić Babić borave u Tel Avivu, gdje je za danas planiran sastanak sa premijerom Izraela Benjaminom Netanijahuom.

Kako je Dodik objavio, sa Netanijahuom će razgovarati o daljem jačanju odnosa i finalizaciji dogovora o konkretnim privrednim projektima, kao i o unapređenju kulturne i naučne saradnje, posebno saradnje naših univerziteta.

Poručio je da Republika Srpska gradi prijateljstva i partnerstva sa svima koji je poštuju i koji u njoj vide pouzdanog partnera.