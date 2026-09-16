Kojić: Jelena Trivić nema pravo da drži lekcije o zaštiti nacionalnih interesa

Jelena Trivić, koja je Republiku Srpsku prodala za jedan ciničan osmjeh i stisak ruke Kristijana Šmita, nema pravo da drži lekcije o zaštiti nacionalnih interesa bilo kome, a pogotovo ne srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Milorad Kojić.

Reagujući na tumačenja Trivićeve Poslovnika o radu Predsjedništva BiH i procedurama o ulaganju veta, Kojić je istakao da srpski narod kaže da nekada nije važno šta, već ko govori.

- Jelena Trivić drži pridike o nacionalnim interesima i spoljnoj politici Željki Cvijanović. Da nije smiješno, bilo bi žalosno. Jelena Trivić očigledno nije preboljela odlazak svog mentora Kristijana Šmita iz BiH, pa sada napada sve one koje smatra odgovornima za to - rekao je Kojić.

On je ocijenio da će Trivićeva u istoriji političkog beščašća ostati upamćena kao osoba koja se grlila sa Šmitom u trenutku dok se on obračunavao sa Republikom Srpskom.

- Ostaće upamćena i po nizu fiktivnih funkcija koje je sama sebi dodijelila - od predsjedničke, do premijerske, koju trenutno dijeli sa Draškom Stanivukovićem. Istim onim Stanivukovićem kojeg jedan dan optužuje za kriminal, sutradan podržava njegovu predsjedničku kandidaturu, a onda opet posvađa oko pozicije premijera koja je inače oboma nedostižna - naveo je Kojić.

On je dodao da je Trivićeva osoba koja se sa svim najbližim saradnicima posvađala, samu sebe diskreditovala, a Republiku Srpsku prodala za jedan cinični osmjeh i stisak ruke Kristijana Šmita.

- Takva osoba nema pravo da drži lekcije bilo kome, a pogotovo ne Željki Cvijanović i pogotovo ne o zaštiti nacionalnih interesa kojih se davno odrekla - rekao je Kojić za Srnu.