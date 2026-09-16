Logo

Kojić: Jelena Trivić nema pravo da drži lekcije o zaštiti nacionalnih interesa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 21:13

Komentari:

1
Милорад Којић
Foto: ATV

Jelena Trivić, koja je Republiku Srpsku prodala za jedan ciničan osmjeh i stisak ruke Kristijana Šmita, nema pravo da drži lekcije o zaštiti nacionalnih interesa bilo kome, a pogotovo ne srpskom članu Predsjedništva BiH Željki Cvijanović, rekao je poslanik SNSD-a u Predstavničkom domu PS BiH Milorad Kojić.

Reagujući na tumačenja Trivićeve Poslovnika o radu Predsjedništva BiH i procedurama o ulaganju veta, Kojić je istakao da srpski narod kaže da nekada nije važno šta, već ko govori.

- Jelena Trivić drži pridike o nacionalnim interesima i spoljnoj politici Željki Cvijanović. Da nije smiješno, bilo bi žalosno. Jelena Trivić očigledno nije preboljela odlazak svog mentora Kristijana Šmita iz BiH, pa sada napada sve one koje smatra odgovornima za to - rekao je Kojić.

On je ocijenio da će Trivićeva u istoriji političkog beščašća ostati upamćena kao osoba koja se grlila sa Šmitom u trenutku dok se on obračunavao sa Republikom Srpskom.

- Ostaće upamćena i po nizu fiktivnih funkcija koje je sama sebi dodijelila - od predsjedničke, do premijerske, koju trenutno dijeli sa Draškom Stanivukovićem. Istim onim Stanivukovićem kojeg jedan dan optužuje za kriminal, sutradan podržava njegovu predsjedničku kandidaturu, a onda opet posvađa oko pozicije premijera koja je inače oboma nedostižna - naveo je Kojić.

On je dodao da je Trivićeva osoba koja se sa svim najbližim saradnicima posvađala, samu sebe diskreditovala, a Republiku Srpsku prodala za jedan cinični osmjeh i stisak ruke Kristijana Šmita.

- Takva osoba nema pravo da drži lekcije bilo kome, a pogotovo ne Željki Cvijanović i pogotovo ne o zaštiti nacionalnih interesa kojih se davno odrekla - rekao je Kojić za Srnu.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Milorad Kojić

Jelena Trivić

Komentari (1)

Više iz rubrike

предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Obaveza Srpske i Srbije da gaje slobodu

3 h

0
Синиша Каран предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Istočno Sarajevo - simbol uspjeha i slobode

3 h

0
Цвијановић: Увијек смо уз народ и Републику Српску

Republika Srpska

Cvijanović: Uvijek smo uz narod i Republiku Srpsku

5 h

7
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Podrška iz Srebrenice nam je snažan vjetar u leđa

6 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

58

Ovo nije šala: Kanada u EU?

22

57

Opljačkano partizansko groblje, krađa trajala duže vrijeme!

22

51

Nadica Ademov se tajno udala! Pjevačica nije nosila vjenčanicu

22

27

Cvijanović: Promijenile su se okolnosti, pripremamo se za nove globalne izazove

22

15

Ruski naučnici otkrili vezu između temperature zgloba i metaboličkih problema

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima