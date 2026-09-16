Minić: Podrška iz Srebrenice nam je snažan vjetar u leđa

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da Srebrenica ima perspektivu i da SNSD, kao ozbiljna politička partija, može da obezbijedi nova radna mjesta u ovoj lokalnoj zajednici.

"Srebrenica je mjesto koje nas interesuje u svakom smislu te riječi. Narod ovdje ima perspektivu. Svi politički pritisci koji su postojali prema Srebrenici polako jenjavaju, jer istina izlazi na vidjelo", rekao je Minić u razgovoru sa građanima Srebrenice.

On je naveo da je danas tokom posjete Srebrenici razgovarano o tome šta će dalje biti urađeno, koja radna mjesta će biti otvorena, gdje će se investirati.

"Ne sumnjam da ćemo dobiti podršku naroda na izborima, a na to ukazuje i današnji skup i energija", rekao je Minić.

On je ocijenio da je podrška iz Srebrenice snažan vjetar u leđa.

"Naš politički pravac je jasan - snažne institucije, ekonomski razvoj i zaštita interesa Republike Srpske na međunarodnoj političkoj sceni", poručio je Minić.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović očekuje da Srebrenica i Bratunac daju doprinos velikoj pobjedi SNSD-a na predstojećim izborima, kako kandidatima za inokosne funkcije, tako i za poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

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"Ovo je kraj koji jer mnogo prepatio i razumije SNSD jer želi stabilnu Republiku Srpsku. A ako to želite ne možete imati improvizaciju nego ljude koji razumiju određene procese i koliko je važno da branite Srpsku i otvarate vrata širom svijeta boreći se za potrebe naših stanovnika", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se ne smiju zaboraviti komunalne, socijalne i druge potrebe građana o čemu kandidati ove stranke i rukovodstvo Srpske posebno brinu i nastoje da poboljšaju standard stanovništva.

Cvijanovićeva je zahvalila građanima Srebrenice i Bratunca koji godinama pružaju podršku kandidatima SNSD-a i politikama koje vode i istakla da kadar ove stranke ostaje jedinstven u borbi da Republiku Srpsku učine mjestom bezbjednim i boljim za život svih njenih građana i da izgrade snažne institucije.

Ona je istakla da je odgovornost i čast predstavljati narod i Republiku Srpsku i da uvijek ima na umu da je iza nje zastava Republike Srpske i da su je Republika i njeni građani poslali da obavlja taj posao.

"Srpska je odbranjena i sada treba voditi procese da postane stabilna, a uz podršku naših građana to ćemo sigurno uspjeti", poručila je Cvijanovićeva.

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Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice sedam Radovan Višković rekao je da je Srebrenica važan faktor za opstanak Republike Srpske.

"Danas smo razgovarali sa građanima i zamolili ih da 4. oktobra učine ono što treba, a to je da se u novim svjetskim procesima Srpska stabilizuje i ostane trajna jer prvi put imamo prijatelje u Americi, Kini, Mađarskoj, Izraelu i mnogim zemljama i to moramo iskoristiti, između ostalog, i zbog 30.000 žrtava datih za Srpsku, kao i zbog pokoljenja koja dolaze", rekao je Višković, prenosi Srna.