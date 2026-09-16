Logo

Minić: Podrška iz Srebrenice nam je snažan vjetar u leđa

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 17:38

Komentari:

1
предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Savo Minić poručio je danas da Srebrenica ima perspektivu i da SNSD, kao ozbiljna politička partija, može da obezbijedi nova radna mjesta u ovoj lokalnoj zajednici.

"Srebrenica je mjesto koje nas interesuje u svakom smislu te riječi. Narod ovdje ima perspektivu. Svi politički pritisci koji su postojali prema Srebrenici polako jenjavaju, jer istina izlazi na vidjelo", rekao je Minić u razgovoru sa građanima Srebrenice.

On je naveo da je danas tokom posjete Srebrenici razgovarano o tome šta će dalje biti urađeno, koja radna mjesta će biti otvorena, gdje će se investirati.

"Ne sumnjam da ćemo dobiti podršku naroda na izborima, a na to ukazuje i današnji skup i energija", rekao je Minić.

On je ocijenio da je podrška iz Srebrenice snažan vjetar u leđa.

"Naš politički pravac je jasan - snažne institucije, ekonomski razvoj i zaštita interesa Republike Srpske na međunarodnoj političkoj sceni", poručio je Minić.

Kandidat SNSD-a za srpskog člana Predsjedništva BiH Željka Cvijanović očekuje da Srebrenica i Bratunac daju doprinos velikoj pobjedi SNSD-a na predstojećim izborima, kako kandidatima za inokosne funkcije, tako i za poslanike u Parlamentarnoj skupštini BiH i Narodnoj skupštini Republike Srpske.

Минић и Цвијановић у Братунцу

Republika Srpska

Minić i Cvijanović obišli kompaniju Tehničkog remonta

"Ovo je kraj koji jer mnogo prepatio i razumije SNSD jer želi stabilnu Republiku Srpsku. A ako to želite ne možete imati improvizaciju nego ljude koji razumiju određene procese i koliko je važno da branite Srpsku i otvarate vrata širom svijeta boreći se za potrebe naših stanovnika", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se ne smiju zaboraviti komunalne, socijalne i druge potrebe građana o čemu kandidati ove stranke i rukovodstvo Srpske posebno brinu i nastoje da poboljšaju standard stanovništva.

Cvijanovićeva je zahvalila građanima Srebrenice i Bratunca koji godinama pružaju podršku kandidatima SNSD-a i politikama koje vode i istakla da kadar ove stranke ostaje jedinstven u borbi da Republiku Srpsku učine mjestom bezbjednim i boljim za život svih njenih građana i da izgrade snažne institucije.

Ona je istakla da je odgovornost i čast predstavljati narod i Republiku Srpsku i da uvijek ima na umu da je iza nje zastava Republike Srpske i da su je Republika i njeni građani poslali da obavlja taj posao.

"Srpska je odbranjena i sada treba voditi procese da postane stabilna, a uz podršku naših građana to ćemo sigurno uspjeti", poručila je Cvijanovićeva.

Минић са Зулуетом

Republika Srpska

Minić sa Zuluetom: Ključno da se ispoštuje legitimna volja birača

Nosilac liste SNSD-a za Narodnu skupštinu Republike Srpske iz Izborne jedinice sedam Radovan Višković rekao je da je Srebrenica važan faktor za opstanak Republike Srpske.

"Danas smo razgovarali sa građanima i zamolili ih da 4. oktobra učine ono što treba, a to je da se u novim svjetskim procesima Srpska stabilizuje i ostane trajna jer prvi put imamo prijatelje u Americi, Kini, Mađarskoj, Izraelu i mnogim zemljama i to moramo iskoristiti, između ostalog, i zbog 30.000 žrtava datih za Srpsku, kao i zbog pokoljenja koja dolaze", rekao je Višković, prenosi Srna.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Srebrenica

Republika Srpska

Komentari (1)

Pročitajte više

Премијер Републике Српске Саво Минић са пензионерима

Republika Srpska

Minić sa vojnim penzionerima: Razgovarali o sigurnoj budućnosti Srpske

9 h

2
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić: Uvijek uz narod, uvijek uz Srpsku

9 h

8
предсједник Владе Републике Српске

Republika Srpska

Minić danas sa Zaluteom

12 h

0
Минић: Хвала, Бањалуко, идемо снажно и одлучно у велику побједу

Republika Srpska

Minić: Hvala, Banjaluko, idemo snažno i odlučno u veliku pobjedu

22 h

0

Više iz rubrike

Минић и Цвијановић у Братунцу

Republika Srpska

Minić i Cvijanović obišli kompaniju Tehničkog remonta

5 h

1
Додик се састаје са Нетанјахуом: Српска гради пријатељства и партнерства

Republika Srpska

Dodik se sastaje sa Netanjahuom: Srpska gradi prijateljstva i partnerstva

5 h

14
Минић са Зулуетом

Republika Srpska

Minić sa Zuluetom: Ključno da se ispoštuje legitimna volja birača

6 h

0
предсједник СНСД Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Amerika u pravu - vrijeme da BiH odluči da istupi iz članstva u Međunarodnom krivičnom sudu

6 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

44

Srbin leži na pijesku bez svijesti, pokušavaju da mu spasu život

20

38

Ljubiša stavio "mercedesa" iznad grobnice: "Imaću kamere, neće moći vrabac da proleti!"

20

30

Minić: Obaveza Srpske i Srbije da gaje slobodu

20

28

Unuk princeze Katarine od Grčke pronađen mrtav: Nikolas služio u BiH, gurnuo ženu pod autobus...

20

22

Njemačka mijenja pravila za strane radnike, uključujući i one iz BiH

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima