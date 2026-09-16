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Minić danas sa Zaluteom

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16.09.2026 07:49

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предсједник Владе Републике Српске
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovaraće danas u Banjaluci sa šefom Izborne posmatračke misije OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava Tanom de Zuluetom, a potom će u Beogradu prisustvovati otvaranju manifestacije "Dani Srpske u Srbiji".

Sastanak sa De Zuluetom planiran je u 12.30 časova, nakon čega će biti objavljeno saopštenje, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Minić će u 20.00 časova u Narodnom pozorištu u Beogradu prisustvovati svečanom otvaranju manifestacije "Dani Srpske u Srbiji".

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Savo Minić

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