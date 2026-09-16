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Italija razmatra suspenziju šengena na granici sa Slovenijom

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16.09.2026 08:23

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Италија застава туристичка земља
Foto: Pexel/ Thao August-Lam

Italija razmatra da suspenziju šengenskih pravila na granici sa Slovenijom zamijeni alternativnim bezbjednosnim mjerama koje bi pomogle u suzbijanju ilegalnih migracija, rekao je italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani nakon sastanka sa slovenačkim kolegom Toneom Kajzerom.

Tajani je naveo da Italija planira unaprijediti saradnju dvije zemlje, što uključuje i zajedničke policijske ophodnje po uzoru na model koji se već primjenjuje na granici s Francuskom.

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Sadašnje granične kontrole na snazi su do 18. decembra.

Tajani je naglasio da italijanske granične mjere nisu usmjerene protiv bilo koje zemlje već da je njihov cilj isključivo rješavanje bezbjednosnih pitanja i problema ilegalnih migracija.

""Ovo nije usmjereno protiv nikoga, niti je riječ o političkom stavu", poručio je italijanski ministar.

Slovenački ministar Kajzer pozdravio je mogućnost tješnje saradnje i opisao je granicu između dvije države kao "prostor saradnje i novih prilika", prenosi Anadolija.

Italija je juče produžila privremene kontrole za putnike koji dolaze iz Španije. Kao razlog je navela bezbjednose brige i rizik od ulaska terorista u zemlju.

Španije je kritikovala tu odluku, a ministar spoljnih poslova Jose Manuel Albares nazvao je mjere "apsurdnima, beskorisnima i sramotnima".

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Tajani je pojasnio da bezbjednosna zahtijeva od nadležnih tijela da osiguraju zaštitu državnih granica.

Odluka o kontrolama povezana je s događajima krajem jula, kada je prema procjenama španske vlade u Seutu iz Maroka ušlo više desetaka hiljada ljudi.

(Srna)

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Italija

Slovenija

Granični prelaz

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