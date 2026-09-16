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Baba Vanga je vjerovala: Ova dva znaka imaju anđela čuvara, a evo šta čeka ostale

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16.09.2026 08:54

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Баба Ванга зажмирених очију
Foto: Printskrin/Jutjub

Ime Baba Vange decenijama se povezuje sa različitim proročanstvima i tumačenjima budućnosti.

Prema jednom od takvih tumačenja, Ovnovi i Lavovi trebalo bi da imaju posebnu sreću kada se nađu u situacijama iz kojih ne vide izlaz.

Vjeruje se da ih tada, kako se slikovito navodi, "nevidljiva ruka" u posljednjem trenutku usmjerava ka rješenju.

Ovan i Lav

Pripadnicima ova dva vatrena znaka pripisuje se svojevrsna zaštita u ključnim životnim momentima. Čak i kada naprave pogrešan korak ili se nađu u velikom problemu, stvari bi mogle iznenada da krenu u njihovu korist.

Ipak, postoji jedna važna lekcija - strpljenje. Njihova impulsivnost i potreba da sve riješe odmah mogu ih dovesti u komplikovane situacije. Zato se u ovim tumačenjima naglašava da bi trebalo da nauče kada je bolje sačekati nego reagovati na prvu.

Bik i Jarac

Za Bikove i Jarčeve slika je potpuno drugačija. Njihov put se opisuje kao sporiji i ispunjen brojnim preprekama. Ovi znakovi moraju mnogo više da se trude kako bi ostvarili ono što žele. Često prolaze kroz periode čekanja, odlaganja i neuspjeha, ali upravo istrajnost trebalo bi da bude njihova najveća snaga.

Kada konačno savladaju prepreke, rezultat može biti mnogo veći nego što su očekivali. Ono što izgrade sopstvenim trudom teško gube.

Škorpije i Ribe

Škorpijama i Ribama pripisuje se izražena intuicija. Prema ovim astrološkim tumačenjima, pripadnici ovih znakova često mogu da naslute da će se nešto dogoditi prije nego što se situacija zaista razvije.

Njihov život, međutim, nije opisan kao miran. Emotivni usponi i padovi, velike promjene i periodi lične transformacije navodno su dio njihovog puta. Za njih se svaki težak trenutak posmatra kao prilika za novi početak.

Blizanci i Vodolije

Kod Blizanaca i Vodolija sve može da se promjeni u veoma kratkom roku. Njihov životni put, prema pripisanim Vanginim tumačenjima, nema mnogo prostora za monotoniju.

Iznenadne promjene planova, neočekivane prilike i potpuno novi pravci mogli bi da ih prate tokom života. Ono što drugima izgleda kao haos, njima ponekad može otvoriti vrata ka velikom uspjehu. Upravo zbog toga se za ova dva znaka kaže da najbolje rezultate često postižu onda kada se usude da krenu putem koji nisu prvobitno planirali, prenosi Informer.rs.

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