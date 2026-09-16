Jesen je pravo vrijeme za sadnju ovog cvijeća

Kada se većina bašta polako priprema za zimski odmor, pravi je trenutak da posadite lukovice koje će vas na proljeće obradovati prvim talasima boja i unijeti raskošno šarenilo cvijeća u vaš vrt.

Jesenje lukovice tokom zime prolaze kroz prirodan period mirovanja. Nakon sadnje najprije razvijaju korjenov sistem, prije nego što se zemljište zamrzne, dok ih tokom hladnih mjeseci od niskih temperatura štite zemlja, sneg i sloj opalog lišća. Sa dolaskom toplijih dana lukovice se bude, počinju intenzivnije da rastu i uskoro donose prve cvjetove.

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Kada je najbolje vrijeme za sadnju?

Većina jesenjih lukovica sadi se od kraja septembra do novembra, dok se tokom duge i blage jeseni sadnja može produžiti i do početka decembra.

Ipak, važnije od konkretnog datuma jeste da zemlja bude dovoljno ohlađena, ali da još nije zamrznuta.

Kao opšte pravilo važi da lukovice treba saditi na dubinu koja je dva do tri puta veća od njihove visine. Idealno vrijeme za sadnju može se razlikovati za nedjelju ili dvije, u zavisnosti od vremenskih prilika i područja u kojem se bašta nalazi.

Narcisi se sade nešto ranije, od sredine septembra pa sve do kraja novembra, dok se u slučaju blagog vremena sadnja može obaviti i početkom decembra. Lukovice je potrebno posaditi na dubinu od 12 do 15 centimetara, uz razmak od 5 do 10 centimetara, prenosi Najžena.

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Najviše im prijaju sunčani i polusjenoviti položaji. Važno je izbjegavati teška i previše vlažna zemljišta, jer se u takvim uslovima lukovice lako mogu zadržavati u vodi i istrunuti.