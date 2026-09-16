Šakal napao još jednog srpskog turistu u Grčkoj

Grčki mediji prenijeli su nove detalje o nedavnim incidentima na Sitoniji, potvrđujući da su žrtve oba napada državljani Srbije.

Dvogodišnji dječak, koji je zadobio povrede u predjelu glave i leđa, zbrinut je u bolnici u Solunu. Njegovo zdravstveno stanje je stabilno, a iz predostrožnosti i u skladu sa medicinskim protokolom prima serum protiv bjesnila, navodi "Grčka info".

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Kako prenose grčki mediji, nekoliko dana kasnije, u istom mjestu napadnut je i odrasli turista iz Srbije, koga je životinja ugrizla za vrat. Njemu je prva pomoć pružena u bolnici u Poligirosu, nakon čega je pušten na kućno liječenje.

Stručnjaci su uzeli DNK uzorak kako bi utvrdili da li se radi o šakalu ili vuku, ali provjeriće i da li postoji genetska povezanost sa vukom koji je u septembru 2025. godine na istoj lokaciji napao petogodišnje dijete.

Najveću zabrinutost stručnjaka izaziva neobično ponašanje životinje. Činjenica da se primakla ljudima bez straha ukazuje na to da se navikla na prisustvo čovjeka i da ga više ne posmatra kao prijetnju.

Potraga na terenu je u toku, a lokalne vlasti apeluju na mještane i turiste da budu oprezni tokom noći i da ne ostavljaju otpad izvan kontejnera kako ne bi privlačili predatora.

Ujed šakala u kampu kod Neos Marmarasa, gdje je povrijeđeno i dijete iz Srbije, izazvao je dodatnu zabrinutost među turistima zbog straha od bjesnila.

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Naime, prema podacima Evropske agencije za bezbjednost hrane (EFSA), u Grčkoj od maja 2014. godine nije zabilježen nijedan slučaj bjesnila, dok se zemlja zvanično vodi kao država članica sa statusom slobodnim od infekcije virusom bjesnila (RABV).

Incident zabrinuo javnost

Incident se dogodio tokom noći, kada je šakal, prema navodima, ušao u kamp, a potom i u šator u kojem se nalazila porodica iz Srbije sa djetetom. Životinja je dijete ugrizla za lice, nakon čega je ono prebačeno u bolnicu, gdje mu je rana sanirana i ušivena.

Da li postoji opasnost od bjesnila?

Poslije napada na dijete među turistima se otvorilo i pitanje mogućnosti zaraze bjesnilom. Riječ je o bolesti koja se može prenijeti ujedom zaražene životinje i zbog toga svaki takav kontakt zahtijeva ozbiljan oprez.

Međutim, podaci za Grčku su ohrabrujući.

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Grčka se zvanično vodi kao zemlja slobodna od terestričnog bjesnila, odnosno bjesnila koje se prenosi kopnenim životinjama. Grčko Ministarstvo ruralnog razvoja i hrane navodi status Grčke među zemljama Evropske unije oslobođenim od ove bolesti, a od maja 2014. nije potvrđen nijedan slučaj bjesnila kod životinja.

To, međutim, ne znači da svaki kontakt sa divljom životinjom treba zanemariti. Posebno je važno potražiti medicinski savet nakon ujeda ili ogrebotine, kao i nakon kontakta pljuvačke životinje sa oštećenom kožom.

Oprez posebno važan noću

Šakal je po prirodi uglavnom plašljiva životinja koja izbjegava ljude, zbog čega njegovo približavanje kampu i ulazak u šator predstavljaju neuobičajeno ponašanje.

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Turistima se savjetuje da divljim životinjama ne prilaze, da ih ne hrane i da ne pokušavaju da ih tjeraju ili hvataju.

Poseban oprez potreban je tokom večernjih i noćnih sati, kada bi malu djecu trebalo držati u neposrednoj blizini. Hranu i otpatke ne bi trebalo ostavljati van šatora ili smještaja, jer mogu privući životinje.

Svako neuobičajeno približavanje divlje životinje ljudima treba prijaviti osoblju kampa ili nadležnim službama.

Na Halkidikiju je i prošle godine zabilježen ozbiljan incident sa divljom životinjom – u septembru 2025. godine vuk je napao petogodišnju djevojčicu.