Kod državljanina BiH pronađena veća količina zabranjenih steroida

Policajci u civilu iz stanice granične policije Raubling juče su tokom kontrole u automobilu državljanina BiH pronašli veću količinu anaboličkih steroida.

Naime, pripadnici granične policije stanice Raubling zaustavili su skupocjeni audi sa slovenačkim registarskim tablicama oko 23:10 na autoputu A8 na izlazu Iršenberg.

Za volanom je bio 39-godišnji državljanin BiH. On je putovao iz Slovenije prema Bavarskoj, gdje ima kuću i prebivalište.

Tokom pregleda, policajci su pronašli četiri različita anabolička steroida, uključujući neke tečne preparate koji nisu odobreni za ljudsku upotrebu, kao i 600 tableta. Sve doping supstance su oduzete.

Muškarcu, porijeklom iz BiH, javno tužilaštvo je naložilo da položi kauciju na licu mjesta i biće prijavljen za sumnju na nabavku, posjedovanje i transport doping supstanci u značajnoj količini.

(Nezavisne)