Kod državljanina BiH pronađena veća količina zabranjenih steroida

Autor:ATV redakcija
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Policajci u civilu iz stanice granične policije Raubling juče su tokom kontrole u automobilu državljanina BiH pronašli veću količinu anaboličkih steroida.
Naime, pripadnici granične policije stanice Raubling zaustavili su skupocjeni audi sa slovenačkim registarskim tablicama oko 23:10 na autoputu A8 na izlazu Iršenberg.
Za volanom je bio 39-godišnji državljanin BiH. On je putovao iz Slovenije prema Bavarskoj, gdje ima kuću i prebivalište.
Tokom pregleda, policajci su pronašli četiri različita anabolička steroida, uključujući neke tečne preparate koji nisu odobreni za ljudsku upotrebu, kao i 600 tableta. Sve doping supstance su oduzete.
Muškarcu, porijeklom iz BiH, javno tužilaštvo je naložilo da položi kauciju na licu mjesta i biće prijavljen za sumnju na nabavku, posjedovanje i transport doping supstanci u značajnoj količini.
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