Logo

Kod državljanina BiH pronađena veća količina zabranjenih steroida

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
16.09.2026 07:07

Komentari:

0
Полицајац у Њемачкој прича на телефон.
Foto: Pixabay

Policajci u civilu iz stanice granične policije Raubling juče su tokom kontrole u automobilu državljanina BiH pronašli veću količinu anaboličkih steroida.

Naime, pripadnici granične policije stanice Raubling zaustavili su skupocjeni audi sa slovenačkim registarskim tablicama oko 23:10 na autoputu A8 na izlazu Iršenberg.

Za volanom je bio 39-godišnji državljanin BiH. On je putovao iz Slovenije prema Bavarskoj, gdje ima kuću i prebivalište.

Tokom pregleda, policajci su pronašli četiri različita anabolička steroida, uključujući neke tečne preparate koji nisu odobreni za ljudsku upotrebu, kao i 600 tableta. Sve doping supstance su oduzete.

Muškarcu, porijeklom iz BiH, javno tužilaštvo je naložilo da položi kauciju na licu mjesta i biće prijavljen za sumnju na nabavku, posjedovanje i transport doping supstanci u značajnoj količini.

(Nezavisne)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Doping

Državljanin BiH

Policija

steroidi

Njemačka

Komentari (0)

Više iz rubrike

Нова сазнања о нападачу који је пуцао на Трампа: ФБИ открио непознате детаље

Svijet

Nova saznanja o napadaču koji je pucao na Trampa: FBI otkrio nepoznate detalje

13 h

0
Пекин, главни град Кине, један је од најзначајнијих политичких, културних и економских центара земље, познат по богатој историји, Забрањеном граду и Тргу Тјенанмен.

Svijet

Kina pooštrila pravila ulaska i izlaska iz zemlje

13 h

0
вјенчање свадба брак млада и младожења црква кумови бурме

Svijet

Tragedija: Mladoženja poginuo u saobraćajnoj nesreći na dan vjenčanja

14 h

0
Мигранти се враћају у Мароко из шпанске енклаве Сеуте, петак, 31. јул 2026. године.

Svijet

Hiljade migranata ostalo u Seuti

14 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

22

Zaštitimo djecu u saobraćaju: Edukativno druženje sa osnovcima u Doboju

12

12

Uhapšena majka djeteta (3) koji je teško povrijeđen u požaru

12

12

Uhapšen muškarac sa potjernice i odmah poslat u KPZ

12

09

DETALjNO: Kolike kazne za koju optužbu su dobile vođe OVK

12

04

Kamiondžiji određen pritvor: Tijelo žene bilo pod točkovima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima