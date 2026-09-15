Hiljade migranata ostalo u Seuti

Hiljade migranata ostalo je u španskom gradu Seuti od početka krize krajem jula, izjavio je evropski komesar za unutrašnje poslove i migracije Magnus Bruner.

"Hiljade njih i dalje boravi u Seuti, uključujući više od 2.000 maloljetnika bez pratnje", naveo je Bruner u saopštenju.

Krajem jula, gotovo 80.000 ilegalnih migranata prešlo je iz Maroka u špansku enklavu Seutu na sjeveru Afrike. To je gotovo isti broj ljudi koji živi u tom gradu površine 20 kvadratnih kilometara.

Madrid je angažovao vojsku kako bi pomogao u održavanju bezbjednosti u Seuti.

Prema navodima vlasti, većina ilegalnih migranata se već vratila u Maroko.

Španski premijer Pedro Sančez izjavio je danas da se posljednjih dana oko 200 ilegalnih migranata dnevno vraća iz Seute u Maroko, podsjeća TASS.