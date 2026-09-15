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Pojavio se snimak požara u kome je stradalo dijete (3)

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15.09.2026 22:46

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Појавио се снимак пожара у коме је страдало дијете (3)
Foto: Facebook/Vatrogasci - 193

Objavljen je snimak vatrogasne intervencije u Ulici Franka Lisice u Zadru, gdje je u požaru stana u ponedjeljak teško povrijeđeno trogodišnje dijete. Na snimku stranice Vatrogasci - 193 vidi se prozor na kojem se nalazi vatrogasac dok se iza njega nazire plamen.

Vatrogasci su dojavu primili oko 19:50 i na teren su izašli sa pet vozila. U stanu punom dima zatekli su požar u kuhinji i dnevnom boravku, a unutra su pronašli dijete koje je bilo samo. Predali su ga Hitnoj pomoći, a požar su brzo stavili pod kontrolu i ugasili. Policija je potvrdila da je uviđaj u toku.

Dijete je i dalje životno ugroženo

Dete je najprije zbrinuto u Opštoj bolnici Zadar, a potom prevezeno u Kliniku za dječje bolesti Zagreb. Ima opekotine na oko 54 odsto tijela, uključujući grudni koš, vrat, glavu i obje ruke, te se nalazi na respiratoru. Povrede su opasne po život, a u liječenje su uključeni ljekari više specijalnosti. Ljekari sprovode intenzivno i hirurško zbrinjavanje.

Još nije utvrđeno kako je požar izbio ni zašto je dijete bilo samo u stanu. Policija u saradnji sa inspektorom zaštite od požara sprovodi uviđaj i utvrđuje sve okolnosti događaja.

(Telegraf)

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požar

povrijeđeno dijete

Zadar

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