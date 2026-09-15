Užas u Hrvatskoj: Muškarac ubijen u stanu, žena se bori za život

Autor:ATV redakcija
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Ubistvo se dogodilo noćas oko 2.30 u apartmanu u Šibeniku. Život je izgubio muškarac (28), koji je preminuo od zadobijenih ubodnih rana, dok je žena (22) teško povrijeđena i životno ugrožena.
Žena je vozilom Hitne pomoći prevezena u Opštu bolnicu u Šibeniku, gdje joj se pruža ljekarska pomoć.
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Policija je ubrzo pronašla 24-godišnjaka kojeg dovodi u vezu sa ubistvom. Trenutno se nalazi u šibenskoj bolnici, a nakon što bude otpušten, biće priveden u službene prostorije policije na kriminalističku istragu.
Prema do sada utvrđenim informacijama, osumnjičeni se u trenutku događaja nalazio u apartmanu zajedno sa 28-godišnjakom i 22-godišnjakinjom.
Na mjestu događaja traje uviđaj kojim rukovodi županijska državna tužiteljka u Šibeniku. Policija utvrđuje sve okolnosti i motive ovog stravičnog događaja.
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Iz šibensko-kninske policije navode da su prethodnih godina nekoliko puta postupali prema 24-godišnjaku i protiv njega podnosili krivične prijave zbog različitih krivičnih djela iz oblasti zloupotrebe droga i imovinskog kriminaliteta. Istraga je u toku.
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