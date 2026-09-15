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Dijete (3) se bori za život nakon požara u stanu

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15.09.2026 07:13

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Возило Хитне помоћи.
Foto: Pexels

Trogodišnje dijete bori se za život nakon požara koji je sinoć izbio u stambenoj zgradi u Ulici Franka Lisice u Zadru. Vatra je zahvatila stan na četvrtom spratu, a kako se nezvanično saznaje, dijete je u trenutku izbijanja požara bilo samo u stanu.

Zadarski vatrogasci dobili su dojavu u 19.50, nakon čega su odmah izašli na teren sa pet vozila. Po ulasku u stan na četvrtom spratu vidjeli su da vatra guta kuhinju i dnevni boravak, a u prostoriji punoj dima pronašli su teško povrijeđeno trogodišnje dijete.

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"Kad smo došli na teren, kuhinjska prostorija je bila zahvaćena, gorio je i kauč. Unutra smo zatekli dijete koje smo predali Hitnoj pomoći", rekao je Ante Lončar, zapovjednik smjene u Javnoj vatrogasnoj jedinici Zadar. Požar, u kojem su izgorjele dvije prostorije, brzo je stavljen pod kontrolu i ugašen, piše Indeks.

Dijete je vozilom Hitne pomoći prevezeno u Opštu bolnicu Zadar, gdje su ga ljekari odmah smjestili u Jedinicu intenzivnog liječenja. Zadobilo je teške opekotine na velikom dijelu tijela, a stradali su mu i disajni putevi.

"Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opekotinama većinom drugog stepena, sa negdje između 40 i 60 odsto zahvaćenosti tijela, kao i inhalacionim opekotinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacionim mjerama, dijete je intubirano i smješteno u Jedinicu intenzivnog liječenja. Dalji plan je, po stabilizaciji djeteta, da bude transportovano u Kliniku za dječije bolesti u Klaićevoj u Zagrebu. Dijete je životno ugroženo", potvrdio je pomoćnik direktora zadarske bolnice dr Nedeljko Jović za HRT.

Klaićeva bolnica u Zagrebu centralni je nacionalni referentni centar za liječenje najteže opečene djece, gdje bi zadarski ljekari trebalo da prebace trogodišnjaka čim njegovo stanje to dozvoli.

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Tačan uzrok izbijanja požara u stanu za sada nije poznat.

Policija je obezbijedila mesto požara, a detalji i okolnosti nesreće biće poznati nakon uviđaja.

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Hrvatska

požar

povrijeđeno dijete

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Vatrogasci

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