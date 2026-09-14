Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

Vladajuća Slovenačka demokratska stranka (SDS) zadržala je prednost u odnosu na opozicioni Pokret Sloboda, dok je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar izgubila titulu najpopularnije političarke, pokazalo je najnovije istraživanje instituta Medijana za list "Delo".

Kada bi izbori bili održani sutra, SDS bi osvojio 22,7 odsto glasova, što je pad u odnosu na 23,3 odsto iz avgusta. Pokret Sloboda je na drugom mjestu sa 18,8 odsto podrške, što je za 1,5 procentnih poena manje nego prethodnog mjeseca, prenosi agencija STA.

Koaliciona lista predvođena strankom Nova Slovenija (NSi) zauzima treće mjesto sa 7,7 odsto podrške, uz blagi rast od 0,1 procenat, dok su Socijaldemokrate (SD) na četvrtom mestu sa 7,6 odsto, nakon rasta podrške od 2,2 procentna poena.

Opoziciona Ljevica bilježi pad podrške sa 5,7 na 4,8 odsto.

Četiri stranke - koalicione Demokrate, vanparlamentarna Renesansa Vladimira Prebiliča, koalicioni partner Istina i vanparlamentarna Piratska stranka imaju podršku između 2,9 i 3,4 odsto, odnosno nešto ispod izbornog cenzusa. Međutim, kada bi se računali samo opredijeljeni birači, čak osam stranaka bi ušlo u parlament.

Udio neopredijeljenih birača porastao je na gotovo 14 odsto, sa 12 odsto u avgustu, dok je nešto više od sedam odsto ispitanika navelo da ne bi glasalo ni za jednu stranku.

Kada je reč o radu četvrte vlade Janeza Janše tokom prvih 100 dana mandata, nešto više od 27 odsto ispitanika ocijenilo je njen rad pozitivno, u odnosu na gotovo 26 odsto u avgustu. Negativnu ocenu vladi dalo je 46 odsto ispitanika, naspram 42 odsto prethodnog meseca.

Udio građana koji rad vlade ocjenjuju kao prosječan smanjen je sa 29 na 23 odsto. Na skali od jedan do pet, vlada je dobila prosječnu ocenu 2,67, u odnosu na 2,71 u avgustu, dok je parlament ocenjen sa prosječnih 2,53, što je pad sa 2,58.

Na listi popularnosti političara prvo mesto zauzeo je lider Socijaldemokrata Matjaž Han, čime je sa vrha potisnuo predsjednicu Natašu Pirc Musar, koja je prethodno 30 mjeseci bez prekida bila najpopularnija političarka, prema anketi lista "Delo".

Pad rejtinga Pirc Musar uslijedio je nakon medijski propraćene saobraćajne nesreće u kojoj je učestvovala njena prijateljica, državljanka Slovenije i Rusije, kao i naknadnih navoda o njenoj ranijoj povezanosti sa bivšim visokim slovenačkim obavještajnim zvaničnikom u Rusiji.

Pirc Musar je sličan pad zabilježila i u avgustu, kada je u odvojenom istraživanju Medijane za televiziju POP TV izgubila prvo mjesto koje je držala više od dvije godine.

Najveći rast podrške među političarima zabeležio je ministar unutrašnjih poslova Franci Matoz, dok je ministar finansija Andrej Šircelj pao za četiri mjesta i sada zauzima sedmu poziciju.

Bivši premijer i lider Pokreta Sloboda Robert Golob takođe je pao za četiri mjesta i nalazi se na 17. poziciji, dok je premijer Janez Janša pao za dva mjesta i zauzima 11. mjesto.

Istraživanje je sprovedeno od 7. do 10. septembra na uzorku od 717 ispitanika.