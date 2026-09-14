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FBiH se zadužuje za dodatnih 50 miliona KM

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14.09.2026 21:07

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ФБиХ се задужује за додатних 50 милиона КМ
Foto: ATV

Federacija BiH planira novo zaduženje od 50 miliona KM emisijom obveznica zakazanom za 6. oktobar.

Sarajevska berza objavila je javni poziv za učešće u 66. emisiji obveznica FBiH na ovoj berzi.

Planirani iznos emisije je 50 miliona KM, nominalna vrijednost trezorskog zapisa 10.000 KM, datum uplate po zaključenim transakcijama je 7. oktobar, dok je 7. oktobar 2031. godine datum njihovih dospijeća, saopšteno je iz Berze.

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Tagovi :

FBiH

zaduženje

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