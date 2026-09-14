Karan: Neka se Srpska trobojka ponosno vijori svuda gdje žive Srbi

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Foto: ATV

Neka se srpska trobojka ponosno vijori u Republici Srpskoj, Srbiji i svuda gdje živi naš narod, kao znak našeg trajanja, slobode, dostojanstva i pripadnosti, poručio je predsjednik Srpske Siniša Karan.

Karan je večeras u sportskoj dvorani "Borik" u Banjaluci prisustvovao centralnom obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Neka se srpska trobojka ponosno vijori u Republici Srpskoj, Srbiji i svuda gdje živi naš narod, kao znak našeg trajanja, slobode, dostojanstva i pripadnosti! pic.twitter.com/0UZYSHjcQV — Siniša Karan (@sinisa_karan) September 14, 2026 Svečanosti su prisustvovali zvaničnici Srpske i Srbije i Njegova svetost patrijarh srpski Porfirije.

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