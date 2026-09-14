Macut: Srbija i Srpska će nastaviti zajedno da stvaraju i čuvaju srpsko jedinstvo i slobodu

Srbija će biti uz Republiku Srpsku, a Beograd i Banjaluka će čuvati svoje posebne i neraskidive veze, poštovati Dejtonski sporazum i nastaviti da zajedno grade, stvaraju, te čuvaju srpsko jedinstvo i slobodu, rekao je premijer Srbije Đuro Macut.

"Naše jedinstvo ne sme da ostane samo velika reč koju izgovaramo na praznik. Ono mora da se vidi u svakom novom mostu, školi koja se zajedno izgradi, u svakoj bolnici, kulturnom i obrazovnom projektu, u svakom mladom čoveku koji zna da sa obe strane Drine pripada istom narodu i istoj kulturi", rekao je Macut u Banjaluci, na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

Macut je poručio da srpsko jedinstvo nije jedinstvo protiv bilo koga, nego pravo srpskog naroda da čuva identitet, svoju ćirilicu, kulturu, pamti svoje pretke, ne zaboravlja svoje žrtve, da svoju djecu uči ko su i odakle dolaze, ali i da poštuju druge.

Istakao je da Srbija danas nikome ne prijeti, ne želi ništa tuđe, nego želi mir, stabilnost i saradnju, ali isto tako jasno kaže da će svoje čuvati, da će čuvati svoju slobodu, dostojanstvo, državne i nacionalne interese i svoj narod, gdje god da živi.

"Srbija i Republika Srpska nisu povezane samo sporazumima, dokumentima i institucijama, nego i mnogo dublje. Povezuju nas porodice, ista istorija i kultura, isti jezik i pismo, ista vera i tradicija", rekao je Macut.

On je ukazao da srpska trobojka predstavlja državu, ali i čitav jedan narod, njegovu istoriju, žrtve, pobjede i pravo da traje.

Dan srpskog jedinstva

Podsjetio je da su prije više od jednog vijeka srpski vojnici pod zastavom na kojoj je bila ispisana jedna riječ "sloboda" krenuli u proboj Solunskog fronta i u nezadrživi marš ka svojoj otadžbini.

"Za srpski narod sloboda nikada nije bila poklon. Nije nam je niko darovao. Za nju smo se borili, za nju stradali i zbog nje opstajali. Zato je sloboda naš najviši standard", naglasio je Macut.

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On je rekao da srpski narod želi za sebe isto ono što i drugima želi, a to je da sam odlučuje o svojoj budućnosti, da čuva svoje ime i identitet, da poštuje druge i da traži da drugi poštuju srpski narod.

Ukazao je da Drina nikada nije bila rijeka koja razdvaja srpski narod, nego ga spaja, te da među srpskim narodom ne bi smjelo biti podjela kada su u pitanju Srbija, sloboda i srpska zastava, jer su to tačke njegovog okupljanja.

"Srbija, predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem, pokazala je da se mogu čvrsto braniti nacionalni interese i čuvati mir, koji je potreban da se otvaraju fabrike, škole, bolnice, grade putevi, ulaže u nauku, zdravstvo i obrazovanje, da deca ostanu u zemlji i tu grade svoju budućnost", rekao je Macut, prenosi Srna