Logo

Cvijanović: Zajedno, uprkos svemu, sada i zauvijek

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 20:39

Komentari:

0
Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, одржава се у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.
Foto: ATV

Zajedno, uprkos svemu. Sada i zauvijek, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Živjela Republika Srpska! Živjela Srbija! Živjelo naše jedinstvo!", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.

U Banjaluci je u toku svečana akademija povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave.

Дан српког јединства

Republika Srpska

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

Dan srpskog jedinstva

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

Banja Luka

Republika Srpska

Komentari (0)

Više iz rubrike

Централна свечаност обиљежавања Дан српског јединства, слободе и националне заставе, у организацији влада Републике Српске и Србије, почела је у Бањалуци, у присуству званичника Српске и Србије.

Republika Srpska

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

3 h

0
Амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов

Republika Srpska

Kalabuhov: Nastaviću da radim na jačanju veza dva naroda

4 h

0
Нестали Срби

Republika Srpska

1.608- Broj nestalih koje Republika Srpska i danas traži

4 h

0
Потписивање Посебног колективног уговора

Republika Srpska

Potpisan Poseban kolektivni ugovor za zaposlene u organima uprave

4 h

3

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Drama u Grčkoj: Šakal ušao u šator i ugrizao dijete iz Srbije

22

56

Tramp: Iran očajnički želi dogovor, odluka je na SAD-u

22

52

Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

22

51

Druga polovina septembra donosi velike promjene ovim znakovima

22

47

Policija u Novom Gradu oduzela zastave s ljiljanima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima