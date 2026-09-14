Cvijanović: Zajedno, uprkos svemu, sada i zauvijek

Zajedno, uprkos svemu. Sada i zauvijek, rekla je srpski član Predsjedništva Željka Cvijanović.

"Živjela Republika Srpska! Živjela Srbija! Živjelo naše jedinstvo!", navela je Cvijanovićeva na Instagramu.

U Banjaluci je u toku svečana akademija povodom obilježavanja Dana srpskog jedinstva i nacionalne zastave.

Republika Srpska Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.