Kalabuhov: Nastaviću da radim na jačanju veza dva naroda

Ambasador Ruske Federacije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je večeras da je počastvovan što je dobio Povelju Univerziteta u Istočnom Sarajevu, te da će nastaviti da radi na unapređenju saradnje i jačanju veza srpskog i ruskog naroda.

Kalabuhov je izrazio zadovoljstvo što ima dobru saradnju sa rukovodstvom Univerziteta u Istočnom Sarajevu koji ima dobre veze i sa partnerima iz Ruske Federacije.

"Počastvovan sam što sam postao jedan od laureata Univerziteta. Mi ćemo raditi u Ambasadi sa kolektivom Univerziteta u Istočnom Sarajevu da naša saradnja i naše veze budu još dublje na zadovoljstvo mladih i naroda u Republici Srpskoj i Ruskoj Federaciji", rekao je Kalbuhov novinarima u Istočnom Sarajevu.

Goran Maksimović, bratić akademika Vojislava Maksimovića, prvog rektora Univerziteta u Istočnom Sarajevu, istakao je da je današnje otkrivanje biste njegovom stricu važan trenutak za ovu porodicu i zahvalio svima koji su podržali tu ideju i njenu realizaciju.

On smatra da je osim brojnih misija koje je njegov stric uradio za Republiku Srpsku i srpski narod, Univerzitet u tadašnjem Srpskom, a današnjem Istočnom Sarajevu jedna od kruna njegove i nacionalne i naučne misije.

"Kada vidimo zgradu Rektorata Univerziteta u Istočnom Sarajevu, zgrade fakulteta koje su raspoređene po različitim gradovima, mislim da je ta misija u velikoj mjeri ostvarena. Danas smo u poziciji da sve one ideje koje su možda 1992. godine izgledale daleko i neostvarive, ostvarimo i da ih približimo na dobrobit srpskoga naroda, prije svega, mladih, da se obrazuju i da zajedno sa Univerzitetom rastu i napreduju", zaključio je Maksimović.

Povodom obilježavanja Dana Univerziteta u Istočnom Sarajevu i 34 godine postojanja i uspješnog rada ove visokoškolske ustanove u Administrativnom centru Vlade Republike Srpske u Istočnom Sarajevu upriličena je svečana akademija na kojoj su dodijeljena priznanja pojedincima koji su u proteklom periodu dali nemjerljiv doprinos razvoju i afirmaciji ugleda Univerziteta, kao i najboljim studentima i istraživačima