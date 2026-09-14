Srpsko jedinstvo na djelu - za 138 projekata uloženo više od 247 miliona maraka

Četvrtinu milijarde maraka teška su ulaganja Srbije u Republiku Srpsku i opštine u Federaciji u kojima većinski žive Srbi. Preciznije, od septembra 2017. do jula ove godine iz Beograda je kroz donacije stiglo tačno 247 miliona 228 hiljada maraka.

Sredstva nisu ostala na papiru pretvorena su u puteve, škole, vrtiće, bolnice, trgove, sportske dvorane i druge projekte. Samo u Srpskoj finansirano je 138 projekata.

,,Samo u posljednjih nekoliko godina Srbija je putem Ministarstva finansija Republike Srpske uložila preko 247 miliona maraka. Ulagalo se širom Republike Srpske u 53 opštine, 6 opština u FBIH i u Brčko distriktu finansiran je projekat u vrijednosti od milion maraka", rekao je’Dalibor Panić, sekretar Vlade Republike Srpske.

Najveći pojedinačni iznos obezbijeđen je za izgradnju auto-puta Rača Bijeljina. Projekat koji Srpsku preko Srbije veže na mrežu auto-puteva, ujedno je i najveća stavka na spisku donacija.

,,Do sada je Srbija doznačila 4 tranše po 10 miliona evra za izgradnju tog puta, to je negdje u sadašnjem odnosu 50%ulaganja Srpske i 50%ulaganja Srbije bar u dosadašnjoj gradnji. Tako da, mi zaista cijenimo tu vrstu pomoći", rekao je Radovan Višković, vršilac dužnosti direktora JP "Autoputevi Republike Srpske“

U Kostajnicu je stiglo oko 6,3 miliona maraka, a u Nevesinje nešto manje od šest miliona. Novac je korišten za projekte lokalnih zajednica.. od infrastrukture do nabavke sanitetskog vozila. Zvorniku tek nešto manje od 3,9 miliona maraka. Za novi objekat i opremanje Bolnice Zvornik, rekonstrukciju Doma zdravlja, ali i sanaciju Mosta kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića između Zvornika i Malog Zvornika. Najjužnijem gradu Srpske stiglo je više od 3,3 miliona maraka. Od toga oko milion i po za revitalizaciju Starog grada, gotovo milion za vrtić u naselju Gorica i oko 780 hiljada za pravoslavni duhovni centar u Mrkonjićima, rodnom mjestu Vasilija Ostroškog.

,,Ono što smo nastavili da radimo je projekat Starog grada, dobar dio sredstava koji je bio obezbijeđen je upravo nešto što nam je bilo značajno u samom početku kada smo kretali. Naravno da smo mi kao grad i uz podršku Republike nastavili da finansiramo i smatramo da je to važno", rekao je Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja.

U grad na Vrbas slilo se oko 9,4 miliona maraka. Više od pet miliona otišlo je za nastavak gradnje srpsko-ruskog hrama i duhovno-kulturnog centra, oko dva miliona za rekonstrukciju Studentskog centra „Nikola Tesla", a među finansiranim projektima je i objekat u mjesnoj zajednici Petrićevac – ambulanta, vrtić i prostor mjesne zajednice. Sljedeća je Kozarska Dubica sa više od 8,5 miliona maraka. Finansirana je i rekonstrukcija Doma zdravlja i asfaltiranje lokalnih puteva. Ulagalo se i u Istočno Sarajevo.

,,Taj iznos prelazi vrijednost od 20 miliona maraka na sve projekte u Istočnom Sarajevu. Prvi i najznačajniji projekat na Palama je svakako je Osnovna škola koja novi naziv Srbija, zatim Trg Republike Srbije u Istočnom Novom Sarajevu, dalje u Palama, rekonstrukcija Romanijske ulice.Bilo je i izdvajanja za bolnicu Srbija, pa i sam naziv joj je Srbija", rekao je Ljubiša Ćosić, gradonačelnik Istočnog Sarajeva.

Pomoć nije stala na međuentitetskoj liniji. Za šest lokalnih zajednica u Federaciji BiH sa većinskim srpskim stanovništvom raspoređeno je ukupno više od 13,3 miliona maraka. Najviše Drvaru – oko 8,4 miliona. Slijedi Bosanski Petrovac sa oko 1,94 miliona, dok je za Bosansko Grahovo i Glamoč izdvojeno po približno 873 hiljade maraka. Sredstva su ulagana i u Bosansku Krupu i Mostar.

,,Zahvaljujući tim sredstvima uradili veliki broj malih projekata koji život znače u Drvaru. Najznačajniji među njima je otvaranje fabrike i pogona ,,Yumko’’ gdje smo dio sredstava iskoristili za uređenje poslovne zone, izgradnju pristupnih puteva. Uradili smo javnu rasvjetu selima. Jedan od značajnih projekata je opremanje i rekonstrukcija Hitne pomoći", rekla je Dušica Runić, načelnik opštine Drvar.

Na spisku dalje.. Bijeljina sa oko 2,27 miliona maraka, Mrkonjić Grad sa oko 2,2 miliona, te Vlasenica sa više od 1,84 miliona maraka. Ulagalo se u škole i sportske dvorane, puteve, vrtiće, studentske domove i druge objekte koje građani koriste svakog dana. Još oko milion maraka izdvojeno je za dječiji vrtić u Brčkom. Kada se podvuče crta, donatorski novac Srbije stigao je u 53 lokalne zajednice u Republici Srpskoj, ali i u sredine izvan Srpske u kojima živi srpsko stanovništvo.