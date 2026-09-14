Nakon decenija u tuđini, Sredići se iz Njemačke vratili u Banjaluku

Godinama su život gradili u Njemačkoj, daleko od rodnog kraja, tražeći sigurnost i bolju budućnost za svoju porodicu. Ipak, odlučili su da se vrate tamo gdje su im korijeni-u Banjaluku. Sa sobom nisu donijeli samo kofere i uspomene, već i hrabrost da krenu ispočetka. Kažu da je ljubav prema otadžbini na kraju presudila.

Vratili su se tamo gdje pripada njihovo srce, sa željom da ovdje stvaraju, rade i podižu svoju djecu.

"Vratili smo se 2022 godine supruga i ja sa našom djecom ovdje zbog tradicionalnih vrijednosti jer smo željeli da djeca imaju svoju pripadnost, imaju svoj identitet i da živimo svoj na svome", kaže Teodor Sredić

Teodor Sredić je nakon dvije godine boravka u svojoj zemlji uspio da dovede i njemačkog investitora u Republiku Srpsku. Otvorio je firmu u Banjaluci koja se bavi procjenom štete za motorna vozila. Veliku podršku pri povratku, Sredići su imali i od institucija Republike Srpske.

"Dobijamo često upite, da rade sličan posao koji mi radimo, znači skupu administraciju koja se nalazi u Njemačkoj da prebace u Republiku Srpsku, pokazao sam kako se to može i da institucije zaista stoje iza toga i da tu nema prepreka. Poslije četiri godine, još uvijek nas drži ta euforija, svaki dan se budimo u svojoj zemlji, sa svojim narodom, u svojoj prirodi i zadovoljni smo i srećni što jeste i mislim da se može vidjeti i na djeci", rekao je Teodor Sredić

Glavni oslonac i podrška Teodoru u svemu je supruga Sanja. Oduvijek su kaže maštali da budu svoji na svome.

"Zato što ovdje jednostavno pripadamo. Osjećaš tu pripadnost, bitno je da smo zajedno, najbitnije stavka, a drugo tu mi je familija, majka, brat, sestra, jednostavno sve onako kako treba da bude, sve kako Bog uredi. Ja bih iskreno rekla svakom od srca da se vrati, isto kao što je potrebno svako ko želi da ode da proba da ode da pokuša, ali ipak da se vrate jednog dana, jer mislim da ništa što tamo dobiješ, zaradiš, ne može zamijeniti ovaj život ovdje, slobodu, sreću, na svom si, svoja zemlja", kaže Sanja Sredić

Lazar, Vojin i Teodora idu u školu, treniraju džudo, fudbal i odbojku, ali i pomažu roditeljima u svim poslovima. Kažu, i u Njemačkoj su pričali na srpskom jeziku.

"Ja mislim da je to bilo tad ključno zato što da nismo tad pričali u kući srpski, da nismo pričali na našem maternjem jeziku pitanje je da li bi mi sada mogli pričati tako, bilo bi dosta teže", kaže Lazar Sredić.

Najvažnije stvari ne mjere se kilometrima, već osjećajem pripadnosti, pričaju Sredići. Dom je ono mjesto kojem se , uprkos svemu, uvijek vraćamo. Za porodicu Sredić, dom je ovdje, u Republici Srpskoj.