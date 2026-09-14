Državljanin BiH preživio horor na Braču: "Ustima sam gasio žar koji je pao bebi na glavu"

Dramatična noć ostala je iza vatrogasaca, stanovnika i brojnih turista koji su se u subotu zatekli na Braču u Hrvatskoj.

Požar, koji je brzo širio snažan vjetar, zahvatio je hotelski kompleks u uvali Osibova, u kojem je u tom trenutku bilo oko 450 ljudi.

Evakuacija morem

Osim brodova Lučke kapetanije, ljude su prema Milni evakuirali policijski i vojni čamci, plovila HGSS-a, tegljači Brodospasa, turistički brodovi, ali i brojna privatna plovila.

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Dramatične trenutke evakuacije i spašavanja ispričao je i turista iz Bosne i Hercegovine.

"Hvala Bogu, beba je živa i zdrava, kao i supruga. Dogodila mi se scena da je žar pao bebi na glavu. Kosa je počela gorjeti. Na stijeni kraj mora, naprijed su valovi, iza je vatra. I kako sam čuvao dijete, doslovno sam ustima gasio vatru na glavi. Znači, scene iz horor filmova", ispričao je državljanin BiH koji je predstavljen kao Adem.

"I danas sam stupio u kontakt s resortom da me prebace ovd‌je. Hvala Bogu, nije mi automobil izgorio, naš smještaj nije izgorio. Sve stvari su tu i danas se vraćamo kući", dodao je za Dnevnik.hr.

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"Završilo se kako treba"

Najvažnije je, kaže, da niko nije povrijeđen. Posebno je zahvalan vatrogascima koji su učestvovali u akciji spašavanja.

"Beba je dobro, skroz. Sinoć je kašljala, međutim danas je sve u redu, nasmijana, sve super, tako da se završilo kako treba. Baš sam se sreo s vatrogascem s kojim sam sinoć pričao kada sam išao prema parkingu. On me prepoznao, a ja sam mu rekao da ne mogu vjerovati da su uspjeli ovo odraditi. Doslovno junaci iz filmova, nevjerovatno", rekao je Adem.