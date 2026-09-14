Spaleti: Boli poraz od Sasuola

Trener fudbalera Juventusa Lučano Spaleti preuzeo je odgovornost za poraz od Sasuola, ali je istakao da torinski klub nije zaslužio da izgubi u četvrtom kolu Serije A.

Trener fudbalera Juventusa Lučano Spaleti preuzeo je odgovornost za poraz od Sasuola, ali je istakao da torinski klub nije zaslužio da izgubi u četvrtom kolu Serije A.

Fudbaleri Sasuola savladali su u nedjelju uveče na svom terenu ekipu Juventusa rezultatom 3:2. Pobjedu Sasuolu donio je crnogorski fudbaler Vasilije Adžić u 90+4. minutu.

"Ja sam bio taj koji ih je gurao da idu po pobjedu dok je rezultat bio neriješen. Možda su igrači to shvatili previše bukvalno. Poraz boli još više, jer je ekipa na kraju mogla da pobijedi i zaslužila je da preokrene utakmicu, ali jasno je da smo izgubili ravnotežu, a to ne sme da nam se događa. Pomalo smo 'izgubili glavu', osam igrača otišlo je da napadne jednu loptu", izjavio je Spaleti.

On je istakao da je Juventus propustio veliki broj šansi.

"Imali smo prilike da ranije povedemo 3:2, a igrači su osjećali da mogu da pobijede. Moramo da zadržimo tu pozitivnu namjeru da želimo pobjedu po svaku cijenu. Mislim da smo stvorili situacije da potpuno preokrenemo utakmicu i osvojimo sva tri boda. Ali bili smo već pred kraj utakmice i bili smo previše neuravnoteženi. To što smo ostavili toliki prazan prostor je naša odgovornost, iako sve proizlazi iz želje da pobijedimo", objasnio je Spaleti.

On nije bio zadovoljan ni načinom na koji se njegova ekipa branila tokom većeg dijela meča.

"Nismo bili dovoljno agresivni kada smo izlazili da osvojimo loptu. Kada to radite, morate da ostanete visoko, umjesto da bježite unazad i pokušavate da pokrijete prostor iza sebe. Da, ostavljali smo prostor i za to snosimo odgovornost. To je nešto što definitivno moramo da popravimo", naglasio je Spaleti.

Trener Juventusa je govorio i o napadaču torinskog kluba Randalu Kolo Muaniju.

"Moramo više da igramo preko Kolo Muanija. Kada protivnik igra čovjeka na čovjeka i napravi gužvu u sredini, onda bi trebalo da odigrate loptu na napadača, pustite ga da je zadrži i potom mu pružite podršku. Mi smo to uradili samo nekoliko puta. Istina je i da u nekim situacijama on mora da bude odlučniji", istakao je Spaleti.

Juventus se nalazi na osmom mjestu na tabeli Serije A sa sedam bodova.