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Iznenada preminuo Željko Tomašević

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14.09.2026 12:54

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Жељко Томашевић
Foto: Instagram

Željko Tomašević, trener Grblja, iznenada je preminuo u 49. godini.

Ovog ljeta je preuzeo Grbalj, a vodio je ekipu iz Radanovića na pet mečeva ove sezone. Željko Tomašević je 2008. sa 29 godina bio najmlađi trener u Crnoj Gori, kada je sa klupe predvodio Iskru iz Danilovgrada, u kojoj se zadržao pet sezona.

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Potom je tri sezone radio na Cetinju, u Mladosti DG, Komu i Ibru. Međunarodno trenersko iskustvo stekao je radom u Kuvajtu, Saudijskoj Arabiji i Kataru.

"Njegova trenerska priča bila je gotovo neraskidivo vezana za crnogorski fudbal još od njegovih prvih godina nakon obnove nezavisnosti. Tomašević je 2008, sa samo 29 godina, postao najmlađi trener u crnogorskom fudbalu kada je preuzeo prvi tim Iskre. U Danilovgradu je proveo pet godina, nakon čega je radio na Cetinju, u Mladosti DG, Komu i Ibru. Put ga je potom odveo van Crne Gore. Radio je u Kuvajtu i Saudijskoj Arabiji, a četiri godine proveo je u Kataru kao trener B tima Al Ahlija, gdje je njegov posao bio prije svega razvoj i priprema igrača za prvi tim. Sarađivao je sa Nebojšom Jovovićem, portugalskim trenerom Pepom i Igorom Bišćanom. UEFA Pro licencu stekao je 2016. godine, nakon što je u okviru školovanja obavio i dvonedjeljno stažiranje u švedskom Malmeu. Njegov diplomski rad bio je posvećen organizaciji, stručnom radu prvog tima i omladinskog pogona tog kluba", piše RTCG.

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Prošle godine vratio se u Crnu Goru nakon šest godina provedenih u inostranstvu. Tada je govorio da želi stečeno znanje da prenese crnogorskom fudbalu. Takođe, želio je da bude bliže ćerki Maši Tomašević, crnogorskoj reprezentativki koja je karijeru nastavila u Interu.

"Fudbal mu je, uostalom, bio mnogo više od posla. Počeo je sa mlađim kategorijama, decenijama ostao uz teren, radio sa mladim igračima, prolazio kroz različite nivoe domaćeg fudbala i odlazio u inostranstvo da bi se na kraju ponovo vratio kući. Ovog ljeta je sa Grbljem počeo još jednu fudbalsku priču. Imao je plan, ekipu koju je tek gradio i sezonu koja je praktično tek počela. Nažalost, posljednju utakmicu Željko Tomašević odigrao je prerano", navodi RTCG.

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Željko Tomašević

In memoriam

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