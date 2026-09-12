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Herera srušio Zrinjski u derbiju kola

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12.09.2026 22:42

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Фудбалери бањалучког Борца савладали су Зрињски резултатом 1:0 у дербију 7. кола Премијер лиге БиХ.
Foto: ATV

Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Zrinjski rezultatom 1:0 u derbiju 7. kola Premijer lige BiH.

Borac je slavio zahvaljujući golu Sebastijana Herere u posljednjim trenucima prvog poluvremena.

"Crveno-plavi" ostvarili su važan trijumf i uhvatili korak za "plemićima" koji sada imaju pet bodova prednosti i utakmicu više od ekipe Vinka Marinovića.

Nije imala publika u Banjaluci priliku da gleda atraktivnu utakmicu, igralo se veoma tvrdo tokom svih 90 minuta, ali je utisak da je na kraju bolji tim slavio.

Borac sada ima 13 bodova na drugom mjestu i u narednoj utakmici odmjeriće snage sa Slogom u zaostaloj utakmici drugog kola.

Zrinjski je prvi sa 18 bodova i u sljedećem kolu dočekuje Velež.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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FK Borac

FK Zrinjski

Premijer liga BiH

Sebastijan Herera

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