Vuk Vuković pušten na slobodu

Vuk Vuković, hrvatski ekonomist, osnivač Oraklum Kapital LLC i glavni izvršni direktor i investicioni direktor ORKA BASON fonda pušten je nakon saslušanja pred sutkinjom u Sjedinjenim Američkim Državama, i to bez garancije.

Sagovornik blizak porodici Vuković potvrdio je to za 24sata.

Američke vlasti tvrde da su prikazivani netačni podaci

Podsjetimo, protiv 38-godišnjeg Vukovića podnesena je krivična prijava zbog sumnje na prevaru s vrijednosnim papirima i prevaru putem elektronskih komunikacija.

Iz krivične prijave proizlazi da je Vuković nakon pretrage prostorija na Manhetnu istražiocima priznao da brokerski izvještaji poslani jednom potencijalnom ulagateču nisu bili istiniti te da nisu tačno prikazivali imovinu i prinose fonda.

Istovremeno je negirao da ih je lično poslao.

Prema krivičnoj prijavi, potencijalnom ulagaču za 2024. prikazan je prinos od 38,44 posto i neto vrijednost imovine od oko 18,45 miliona dolara, dok je stvarni brokerski izvještaj pokazivao prinos od 16,39 posto i neto vrijednost od oko 12,77 miliona dolara.

Za 2023. prikazan je prinos od 19,05 posto i neto vrijednost imovine od oko 4,99 miliona dolara, dok je brokerski izvještaj pokazivao gubitak od 22,46 posto i neto vrijednost od oko 2,71 milion dolara.

SEC je Oraklum istraživao još od prošle godine

Američka Komisija za vrijednosne papire i berze (SEC) počela je istraživati Oraklum u septembru 2025. te je od društva zatražila dokumentaciju o mjesečnim rezultatima ORKA BASON Funda.

Istražitelji tvrde da su u poređenju Oraklumovih izvještaja s izvještajima nezavisnog administratora pronašli niz razlika.

U jednom slučaju za prvih šest mjeseci 2024. ulagaču je prikazan prinos od 12,29 posto, dok je izvještaj nezavisnog administratora za isti period pokazivao minus 1,38 posto.

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Istražitelji su uporedili i oko 20 izvještaja za ulagače za 2023. te tvrde da je u svakom Oraklumovu izvještaju bio prikazan viši prinos nego u odgovarajućem izvještaju administratora, ponekad za više od 10 postotnih bodova.

Vuković negira da je lično slao sporne dokumente

Vuković je istražiteljima potvrdio da ulagači dobivaju Oraclumove mjesečne izvještaje, ali je negirao da je lično poslao sporne brokerske izvještaje potencijalnom ulagatelju.

Potvrdio je da ima pristup e-mail adresi s koje su dokumenti poslani i da je koristi, ali je naveo da je toj adresi mogla pristupati još najmanje jedna osoba.

Razlike između podataka Oracluma i neovisnog administratora objasnio je time da je fond imao zaseban brokerski račun kojem administrator donedavno nije imao pristup. FBI-jev agent, međutim, navodi da ni dokumenti s tog računa ne objašnjavaju uočene razlike.

Vukovića terete za po jednu tačku prevare s vrijednosnim papirima i prevare putem elektronskih komunikacija. Za svako od tih krivičnih d‌jela propisana je maksimalna kazna do 20 godina zatvora, prenosi Indeks.