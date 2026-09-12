Osumnjičen za ubistvo žene šestoro djece se ubio u zavoru

Muškarac osumnjičen za teško ubistvo supruge u Slatini, M.P., počinio je samoubistvo u Zatvoru u Zagrebu, gd‌je je doveden nakon hapšenja i ispitivanja zbog ubistva koje se dogodilo 8. septembra, saopštilo je danas (12. septembra) Ministarstvo pravosuđa.

Ubo je oštrim predmetom

Prema sumnjama Županijskog državnog odvjetništva u Bjelovaru, 40-godišnjak je suprugu godinama verbalno i fizički zlostavljao, a 8. septembra, dok su d‌jeca bila u kući, nakon verbalnog napada ubo ju je oštrim predmetom.

Žena je preminula na mjestu događaja.

DORH ga je teretio za teško ubistvo ženske osobe, nasilje u porodici, prijetnju i povredu d‌jetetovih prava.

Vanredni nadzor

Samo nekoliko sati prije vijesti o njegovoj smrti policija je objavila rezultate vanrednog nadzora i priznala propuste u postupanju neposredno prije ubistva.

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Utvrđene su slabosti u organizaciji potrage za osumnjičenim, angažovanju dodatnih policijskih snaga i komunikaciji između policijske stanice i operativno-komunikacijskog centra.

Postupci protiv 5 policijskih službenika

Protiv petero policijskih službenika biće pokrenuti odgovarajući postupci.

Tužilaštvo sumnja da je muškarac od početka 2022. do ovog mjeseca suprugu učestalo verbalno i fizički napadao, često pod uticajem alkohola i pred d‌jecom. Tokom jednog sukoba zaprijetio joj je i da će je ubiti.

Ostalo šestoro d‌jece

Ubijena žena iza sebe je ostavila šestoro d‌jece.

Prema informacijama koje su Indeks dali njeni poznanici i članovi porodice, ubistvo se dogodilo dok je jedno od d‌jece slavilo rođendan. Tvrdili su i da je mjesecima upozoravala da se boji za sebe i d‌jecu te da je u julu nakon fizičkog napada završila u bolnici i pokrenula razvod.

Policijski nadzor sada je utvrdio preciznu hronologiju večeri. Žena je policiju nazvala u 21.10. Policajci, koji su u tom trenutku bili na drugoj intervenciji, stigli su na njenu adresu deset minuta poslije. Razgovarali su s njom i utvrdili da je počinjen prekršaj nasilja u porodici, ali njenog supruga ond‌je nisu pronašli.

Nudili joj smještaj u sigurnoj kući

Prema njihovim iskazima, ponudili su joj smještaj u sigurnoj kući i kontakt s Nacionalnim pozivnim centrom za žrtve, što je odbila. Potom su pretražili područje oko kuće i ulicu tražeći muškarca te joj rekli da ih odmah nazove ako se vrati i da ga ne pušta u kuću.

Policajci su se zatim vratili u stanicu, udaljenu oko tri minute vožnje, kako bi evidentirali intervenciju.

U 22.10, dvadesetak minuta nakon njihovog povratka u stanicu, zaprimljena je dojava o ubistvu.

Policija priznala propuste

Glavni direktor policije Nikola Milina priznao je danas propuste policije.

Na konferenciji za medije rekao je da policajci nisu ignorisali poziv i da su na mjesto događaja stigli brzo, ali da "nisu preduzete sve radnje koje su se, s obzirom na poznate rizike, trebale sprovesti".

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Žena je supruga 21. jula prijavila zbog prijetnje, nasilja u porodici i povrede d‌jetetovih prava. Policija ga je istog dana uhapsila i predala pritvorskom nadzorniku te zatražila određivanje istražnog zatvora. Određene su mu zabrana približavanja žrtvi na manje od 100 metara, zabrana uhođenja i uznemiravanja te udaljenje iz doma.

Policija je dan poslije podnijela i optužni prijedlog zbog nasilja u porodici te zatražila produženje zabrane približavanja i obvezni psihosocijalni tretman. Sud je mjeru zabrane približavanja produžio, ali nije prihvatio prijedlog za psihosocijalni tretman.

Ukinute mjere opreza

Krajem avgusta, na zahtjev žrtve, ukinute su mjere opreza iz krivičnog postupka, no zabrana približavanja izrečena u prekršajnom postupku ostala je na snazi. Policija tvrdi da ju je redovno nadzirala, a posljednja provjera obavljena je 2. septembra.

Milina je danas naglasio da činjenica da je žena zatražila ukidanje dijela mjera ili odbila sigurnu kuću ne smije smanjiti nivo zaštite žrtve. Nakon nadzora najavio je utvrđivanje pojedinačne i rukovodne odgovornosti policijskih službenika te promjene u postupanju u slučajevima porodičnog nasilja.