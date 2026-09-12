Da li vas neko tajno snima? Ovaj alat to može da otkrije za samo 5 sekundi

Tajno snimanje u iznajmljenom smještaju i hotelskim sobama godinama predstavlja ozbiljan problem za privatnost putnika.

Kamere se najčešće maskiraju u svakodnevne predmete poput zidnih satova, punjača, hemikalija ili ramova za slike, pa ih je bez specijalizovane opreme gotovo nemoguće uočiti.

Međutim, tim stručnjaka sa južnokorejskog instituta KAIST, u saradnji sa kolegama iz Singapura, razvio je pristupačnu tehnologiju koja ovaj problem rješava u rekordnom roku. Njihov izum, nazvan SweepLED, kombinuje pristupačni dodatak za pametne telefone sa vještačkom inteligencijom. Riječ je o posebnom LED kućištu čija proizvodnja košta manje od sedam dolara, a koje običan mobilni telefon pretvara u precizan detektor špijunske opreme.

Kako funkcioniše?

Standardni detektori rade na principu refleksije, emituju svjetlost i traže odbijajući sjaj. Osnovna mana ove metode jeste velika stopa lažnih alarma, jer staklo, uglačana plastika i metal reflektuju svjetlost na skoro identičan način kao i sočivo.

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SweepLED primjenjuje potpuno drugačiji pristup. Dok kamera telefona ostaje nepomična, LED diode usmjeravaju svjetlosne snopove iz više različitih uglova. Zbog slojevite konstrukcije optike (blende, sočiva i senzora), svjetlost se unutar kamerinog objektiva prelama na specifičan način koji obične sjajne površine ne mogu da imitiraju.

Telefon pravi kratak video-zapis promjene uglova svjetlosti, a integrisani model vještačke inteligencije u roku od pet sekundi analizira prelamanje i precizno markira lokaciju skrivenog objektiva.

Preciznost od 94 odsto

Tokom laboratorijskih testova na 30 različitih predmeta uobičajenih za hotelske sobe, SweepLED je ostvario tačnost od čak 94 odsto.

Da je riječ o značajnom pomaku potvrđuju i ranija istraživanja Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), koja su pokazala da korisnici klasičnih komercijalnih detektora previde skrivene kamere u čak 59 odsto slučajeva.

Projektom rukovodi profesor Džun Han sa Računarskog fakulteta na institutu KAIST, a rad je zvanično predstavljen na naučnoj konferenciji ACM MobiSys. Iako se uređaj još ne nalazi u slobodnoj prodaji, jednostavnost koncepta i niska cijena izrade nagovještavaju da bi se sličan komercijalni proizvod uskoro mogao pojaviti na tržištu, prenosi Informer.