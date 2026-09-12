Logo

Da li vas neko tajno snima? Ovaj alat to može da otkrije za samo 5 sekundi

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
12.09.2026 17:58

Komentari:

0
Да ли вас неко тајно снима? Овај алат то може да открије за само 5 секунди
Foto: Unsplash

Tajno snimanje u iznajmljenom smještaju i hotelskim sobama godinama predstavlja ozbiljan problem za privatnost putnika.

Kamere se najčešće maskiraju u svakodnevne predmete poput zidnih satova, punjača, hemikalija ili ramova za slike, pa ih je bez specijalizovane opreme gotovo nemoguće uočiti.

Međutim, tim stručnjaka sa južnokorejskog instituta KAIST, u saradnji sa kolegama iz Singapura, razvio je pristupačnu tehnologiju koja ovaj problem rješava u rekordnom roku. Njihov izum, nazvan SweepLED, kombinuje pristupačni dodatak za pametne telefone sa vještačkom inteligencijom. Riječ je o posebnom LED kućištu čija proizvodnja košta manje od sedam dolara, a koje običan mobilni telefon pretvara u precizan detektor špijunske opreme.

Kako funkcioniše?

Standardni detektori rade na principu refleksije, emituju svjetlost i traže odbijajući sjaj. Osnovna mana ove metode jeste velika stopa lažnih alarma, jer staklo, uglačana plastika i metal reflektuju svjetlost na skoro identičan način kao i sočivo.

илу-лице-01092025

Zdravlje

Retinol nije za svakoga: Kada TikTok trend postaje problem

SweepLED primjenjuje potpuno drugačiji pristup. Dok kamera telefona ostaje nepomična, LED diode usmjeravaju svjetlosne snopove iz više različitih uglova. Zbog slojevite konstrukcije optike (blende, sočiva i senzora), svjetlost se unutar kamerinog objektiva prelama na specifičan način koji obične sjajne površine ne mogu da imitiraju.

Telefon pravi kratak video-zapis promjene uglova svjetlosti, a integrisani model vještačke inteligencije u roku od pet sekundi analizira prelamanje i precizno markira lokaciju skrivenog objektiva.

Preciznost od 94 odsto

Tokom laboratorijskih testova na 30 različitih predmeta uobičajenih za hotelske sobe, SweepLED je ostvario tačnost od čak 94 odsto.

Da je riječ o značajnom pomaku potvrđuju i ranija istraživanja Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), koja su pokazala da korisnici klasičnih komercijalnih detektora previde skrivene kamere u čak 59 odsto slučajeva.

Projektom rukovodi profesor Džun Han sa Računarskog fakulteta na institutu KAIST, a rad je zvanično predstavljen na naučnoj konferenciji ACM MobiSys. Iako se uređaj još ne nalazi u slobodnoj prodaji, jednostavnost koncepta i niska cijena izrade nagovještavaju da bi se sličan komercijalni proizvod uskoro mogao pojaviti na tržištu, prenosi Informer.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

snimanje

Kamera

Komentari (0)

Više iz rubrike

Апенни у Италији.

Nauka i tehnologija

Zemljina kora ispod komšiluka se 'otkopčava': Naučnici otkrili čudan proces

1 d

0
Конференција "Савремени материјали" окупила стручњаке из 14 земаља

Nauka i tehnologija

Konferencija "Savremeni materijali" okupila stručnjake iz 14 zemalja

1 d

0
Опен АИ

Nauka i tehnologija

Vodeća kompanija za razvoj AI spremna da uspori? Zabrinuti zbog rizika, optuženi da se "kockaju sa životima"

1 d

0
Лијекови

Nauka i tehnologija

Ljudi koristili psihoaktivne supstance prije 25.000 godina?

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

58

Sutra molitva Majci Božjoj liječi svaku tugu i bol: Evo šta žene treba da urade

20

43

Minić: Narod 4. oktobra ima šansu da obezbijedi sigurnost i slobodu

20

23

Deset stvari ili manje: Holivudska zvijezda u novoj ulozi

20

20

Osnovnoj školi "Sveti Sava" u Bileći doniran kombi za prevoz učenika

20

14

Spakovao kofere i čekao privatni avion: Mislio da je u vezi sa popularnom pjevačicom

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima