Da li vas neko tajno snima? Ovaj alat to može da otkrije za samo 5 sekundi

Autor:ATV redakcija
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Tajno snimanje u iznajmljenom smještaju i hotelskim sobama godinama predstavlja ozbiljan problem za privatnost putnika.
Kamere se najčešće maskiraju u svakodnevne predmete poput zidnih satova, punjača, hemikalija ili ramova za slike, pa ih je bez specijalizovane opreme gotovo nemoguće uočiti.
Međutim, tim stručnjaka sa južnokorejskog instituta KAIST, u saradnji sa kolegama iz Singapura, razvio je pristupačnu tehnologiju koja ovaj problem rješava u rekordnom roku. Njihov izum, nazvan SweepLED, kombinuje pristupačni dodatak za pametne telefone sa vještačkom inteligencijom. Riječ je o posebnom LED kućištu čija proizvodnja košta manje od sedam dolara, a koje običan mobilni telefon pretvara u precizan detektor špijunske opreme.
Standardni detektori rade na principu refleksije, emituju svjetlost i traže odbijajući sjaj. Osnovna mana ove metode jeste velika stopa lažnih alarma, jer staklo, uglačana plastika i metal reflektuju svjetlost na skoro identičan način kao i sočivo.
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SweepLED primjenjuje potpuno drugačiji pristup. Dok kamera telefona ostaje nepomična, LED diode usmjeravaju svjetlosne snopove iz više različitih uglova. Zbog slojevite konstrukcije optike (blende, sočiva i senzora), svjetlost se unutar kamerinog objektiva prelama na specifičan način koji obične sjajne površine ne mogu da imitiraju.
Telefon pravi kratak video-zapis promjene uglova svjetlosti, a integrisani model vještačke inteligencije u roku od pet sekundi analizira prelamanje i precizno markira lokaciju skrivenog objektiva.
Tokom laboratorijskih testova na 30 različitih predmeta uobičajenih za hotelske sobe, SweepLED je ostvario tačnost od čak 94 odsto.
Da je riječ o značajnom pomaku potvrđuju i ranija istraživanja Univerzitetskog koledža u Londonu (UCL), koja su pokazala da korisnici klasičnih komercijalnih detektora previde skrivene kamere u čak 59 odsto slučajeva.
Projektom rukovodi profesor Džun Han sa Računarskog fakulteta na institutu KAIST, a rad je zvanično predstavljen na naučnoj konferenciji ACM MobiSys. Iako se uređaj još ne nalazi u slobodnoj prodaji, jednostavnost koncepta i niska cijena izrade nagovještavaju da bi se sličan komercijalni proizvod uskoro mogao pojaviti na tržištu, prenosi Informer.
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