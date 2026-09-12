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Američka vojska preusmjerila 100 brodova

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12.09.2026 18:50

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Теретни бродови плове морем у близини Ормуског мореуза, посматрано са камените обале код Хор Факана, у Уједињеним Арапским Емиратима, у петак, 1. маја 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Fatima Shbair, File

Vojska SAD preusmjerila je 100 komercijalnih brodova u proteklih 60 dana, od kada je Amerika nastavila pomorsku blokadu Irana, saopštila je američka Centralna komanda.

"Nijedan brod nije prošao kroz blokadu bez dozvole američkih snaga", navodi se u objavi na "Iksu".

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Centralna komanda je naglasila da "američki vojnici ostaju usredsređeni na ovu misiju".

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Tagovi :

Amerika

brodovi

američka vojska

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