Žena tokom šetnje kod Dunava ugledala anakondu dugu više od 2 metra

Autor:ATV redakcija
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Žena je tokom šetnje u blizini Dunava kod mjesta Kirhrot, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj, pronašla anakondu dugu više od dva metra, saopštili su policija i vatrogasci.
Žena je uočila ogromnu zmiju u travi na obali rijeke i odmah pozvala policiju i svog sina.
Na lice mjesta stigli su i pripadnici vatrogasne jedinice iz Kirhrota, koji su uz pomoć stručnjaka za gmizavce utvrdili da je riječ o anakondi porijeklom iz Južne Amerike, prenosi Bild.
Policajci su uz pomoć improvizovane opreme uspjeli da uhvate zmiju, koja je, prema navodima vatrogasaca, bila mirna i nije pružala otpor.
‘Bila je dulja od zmija koje ovdje viđamo’, ispričala je policiji, prenosi Euronews.
Anakonda je potom prebačena u policijsku stanicu, a zatim u prihvatilište za gmizavce u Minhenu, gdje je podvrgnuta uobičajenim veterinarskim pregledima i karantinu.
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Iz prihvatilišta je saopšteno da je životinja za sada mirna i dobrog zdravstvenog stanje.
Stručnjaci pretpostavljaju da je anakonda najvjerovatnije pobjegla iz zatočeništva, a ne da ju je neko namerno ostavio u prirodi. U prihvatilištu navode da je držanje anakondi u Bavarskoj dozvoljeno samo u rijetkim slučajevima i pod strogim uslovima.
Anakonde su porijeklom iz rečnih i močvarnih područja Južne Amerike. Mogu da dostignu dužinu od oko šest metara i težinu do 100 kilograma, a plijen ubijaju stezanjem.
Njemačke vlasti sada pokušavaju da pronađu vlasnika životinje i pozvale su građane koji imaju informacije o njenom porijeklu da se jave prihvatilištu za gmizavce u Minhenu.
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