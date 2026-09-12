Žena tokom šetnje kod Dunava ugledala anakondu dugu više od 2 metra

Žena je tokom šetnje u blizini Dunava kod mjesta Kirhrot, u njemačkoj pokrajini Bavarskoj, pronašla anakondu dugu više od dva metra, saopštili su policija i vatrogasci.

Žena je uočila ogromnu zmiju u travi na obali rijeke i odmah pozvala policiju i svog sina.

Na lice mjesta stigli su i pripadnici vatrogasne jedinice iz Kirhrota, koji su uz pomoć stručnjaka za gmizavce utvrdili da je riječ o anakondi porijeklom iz Južne Amerike, prenosi Bild.

Policajci su uz pomoć improvizovane opreme uspjeli da uhvate zmiju, koja je, prema navodima vatrogasaca, bila mirna i nije pružala otpor.

‘Bila je dulja od zmija koje ovd‌je viđamo’, ispričala je policiji, prenosi Euronews.

Anakonda je potom prebačena u policijsku stanicu, a zatim u prihvatilište za gmizavce u Minhenu, gd‌je je podvrgnuta uobičajenim veterinarskim pregledima i karantinu.

Srbija Ovo je Tijana koja je donijela zmiju sa kampovanja: Probudio me pritisak na vratu

Iz prihvatilišta je saopšteno da je životinja za sada mirna i dobrog zdravstvenog stanje.

Stručnjaci pretpostavljaju da je anakonda najvjerovatnije pobjegla iz zatočeništva, a ne da ju je neko namerno ostavio u prirodi. U prihvatilištu navode da je držanje anakondi u Bavarskoj dozvoljeno samo u rijetkim slučajevima i pod strogim uslovima.

Anakonde su porijeklom iz rečnih i močvarnih područja Južne Amerike. Mogu da dostignu dužinu od oko šest metara i težinu do 100 kilograma, a plijen ubijaju stezanjem.

Njemačke vlasti sada pokušavaju da pronađu vlasnika životinje i pozvale su građane koji imaju informacije o njenom porijeklu da se jave prihvatilištu za gmizavce u Minhenu.