Dodik: Građani da podrže borbu za očuvanje Srpske i njen dalji razvoj

Lider SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je ova stranka spremna da nastavi infrastrukturni razvoj Republike Srpske, kao i borbu protiv centralizacije BiH, za šta joj je potrebna podrška građana na izborima.

Na predizbornoj tribini u Foči "Razgovor sa građanima", Dodik je naveo da ovu lokalnu zajednicu osjeća kao svoju zbog svih projekata koji su zajednički realizovani.

"Uvijek sam nastojao da posvetim veliku pažnju Foči, koja je to zaslužila u prošlosti, ali i sada. Učinili smo sve da grad živi, ali još mnogo toga imamo da uradimo", rekao je Dodik i naglasio da Srpska nikada nije odustala od Foče, ali da zna kako je nekada bilo.

Danas, dodao je Dodik, vidimo nove mostove, fakultete, bolnicu.

"Ostala je "Buk Bijela" koju nam blokiraju u Sarajevu, ali uskoro ćemo naći i način da to pokrenemo", istakao je Dodik.

Podrška naroda u Foči je najveća snaga SNSD-a i potvrda da narod prepoznaje politiku koja je uvijek bila u službi Republike Srpske i njenih ljudi.



Na predstojećim izborima treba da izaberemo Savu Minića za predsjednika Republike Srpske, Željku Cvijanović za srpskog člana… pic.twitter.com/VQosFoN2ah — Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 12, 2026

Dodik je naveo i da je razvijeno Istočno Sarajevo, koje se izdiglo kao feniks iz pepela, te da se čini sve što je potrebno na izgradnji novog puta između Istočnog Sarajeva i Foče.

Dodik je rekao da sada 63 odsto radnika u Republici Srpskoj radi u privatnom sektoru, što govori o tome koliko je učinjeno na razvoju tog sektora.

Republika Srpska Minić: Ne smijemo odustati od Srpske, glas za SNSD je glas za jaku Srpsku

Kada je u pitanju politička situacija, Dodik je rekao da je u Sarajevu okupljen međunarodni front koji je želio da Srpskoj nametne neprihvatljiva rješenja.

"Sada Velika Britanija i Njemačka žele da nam vrate 50 hiljada migranata, ali smo mi rekli ne može, pa neka nam uvode sankcije koliko god žele", poručio je Dodik.