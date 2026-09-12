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Retinol nije za svakoga: Kada TikTok trend postaje problem

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12.09.2026 17:42

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Foto: pexels

Kada se na društvenim mrežama pojavi novi kozmetički hit, čini se da cijeli svijet preko noći počinje kupovati isti proizvod. Posljednjih godina neprikosnoveni vladar kozmetičkih nesesera postao je retinol.

Retinol nije bezazlen kozmetički proizvod

Predstavljan kao čudotvorni eliksir mladosti koji briše bore, sužava pore i rješava sve nepravilnosti, ovaj derivat vitamina A pretvorio se u globalni modni trend.

Njegovo korištenje više nije stvar ciljane dermatološke potrebe, već statusni simbol moderne bjuti rutine. Ipak, iza estetskih savjeta s ekrana krije se ozbiljna naličica – retinol nije bezazlena krema za hidrataciju i, ako se koristi nepravilno ili na pogrešnoj koži, može napraviti dugoročnu štetu.

Noćna mora

Osnovni problem leži u činjenici da je retinol izuzetno potentan aktivni sastojak koji ubrzava izmjenu stanica kože.

Dok dermatolozi s razlogom hvale njegov učinak na fotostarenje i teksturu, nekontrolisano pomamno nanošenje – često potaknuto savjetima influensera bez medicinskog obrazovanja – dovodi do sasvim suprotnih rezultata.

Ključne opasnosti nepravilnog korištenja retinola

Oštećenje kožne barijere: Prebrzo uvođenje, previsoke koncentracije ili svakodnevno korištenje jake kiseline i retinola dovode do pucanja zaštitnog sloja kože, crvenila i perutanja.

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Hronična osjetljivost i dermatitis: Koža koja je preizložena retinolu postaje trajno osjetljiva na vjetar, sunce i obične hidratantne kreme, a mogu se razviti i upalna dermatološka stanja.

Kontraefekat kod mlađe kože: Tinejdžeri i osobe u ranim dvadesetim masovno koriste snažne retinoide jer su "in", iako njihova mlada koža sama prirodno obnavlja kolagen, što rezultira iritacijama i oštećenjima zdrave strukture.

Pojačana pigmentacija: Korištenje retinola bez adekvatne UV zaštite tokom sunčanih dana može izazvati upravo ono što sprječava – mrlje i hiperpigmentacije.

Ljepota nije šablon

Modna industrija i kozmetički brendovi nameću imperativ "besprijekorne, staklene kože", tjerajući potrošače na kupovinu proizvoda koji njihovom tipu lica uopšte ne odgovaraju. Retinol zahtijeva oprez, postepeno uvođenje (tzv. retinizaciju) i poštovanje zakonitosti struke, a ne trendova s TikToka. Prije nego što posegnete za bočicom s magičnim obećanjima, vrijedi zapamtiti da koža pamti svaku grešku, a zdravlje kožne barijere uvijek mora biti ispred prolaznih estetskih trendova, prenosi Dnevni avaz.

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Retinol

TikTok

vitamini

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