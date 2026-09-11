Brzo i jednostavno: Trik od 10 minuta za brzo odmrzavanje zamrzivača

Iako standardni savjet za odmrzavanje preporučuje da jednostavno isključite uređaj i pustite led da se sam otopi, postoji i jednostavnije rješenje koje će ovaj proces skratiti.

Obožavaoci saveta i trikova za čišćenje dijele jednostavan trik za odmrzavanje zamrzivača u 10 minuta i ne može biti jednostavnije.

Postoje razne grupe na društvenim mrežama u kojima ljubitelji čišćenja dijele svoje trikove kako bi domove učinili besprijekornima, a najnoviji savjet usmjeren je na brzo i jednostavno odmrzavanje zamrzivača.

Prema Whirlpoolu, najlakši način za odmrzavanje zamrzivača je jednostavno da pustite da se led otopi sam od sebe. Nakon što isključite uređaj, ostavite vrata otvorena i sačekajte da se led sam otopi. Međutim, to često može potrajati dosta dugo, zbog čega je odmrzavanje pomalo mučno. Ali ako želite da se zamrzivač odmrzne u samo 10 minuta, evo trika za vas koji su korisnici podijelili na društvenim mrežama. U pitanju je korišćenje fena za kosu, piše SuperŽena.

"Isključite frižider, uzmite fen za kosu, činije i peškire", predložila je jedna korisnica.

"Stavila sam šerpe i peškire. Koristila sam fen za kosu na vrućem podešavanju nekoliko minuta, a zatim na hladnom", glasio je sličan savjet.

"Koristio sam fen za kosu. Lepo i brzo, ali ne stavljajte ga preblizu leda koji kaplje", napisao je drugi korisnik, dok su se ostali nadovezali da uvijek koriste ovu metodu i da je to posao od svega 10 minuta.