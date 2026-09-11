Građane BiH čeka novi obrazac prije puta: Ovo će vas pitati

Građane Bosne i Hercegovine koji s biometrijskim pasošem putuju bez vize u Hrvatsku, Sloveniju, Austriju, Njemačku i druge evropske zemlje uskoro očekuje nova obaveza.

Prije putovanja morat će putem interneta podnijeti zahtjev za ETIAS putno odobrenje.

Međutim, ETIAS trenutno još nije u primjeni. Evropska unija službeno navodi da bi sistem trebao početi s radom u posljednjem tromjesečju 2026. godine, ali tačan datum početka još nije objavljen. Putnici trenutno ne trebaju podnositi nikakve zahtjeve.

Kada ETIAS počne s radom, državljani BiH koji imaju biometrijski pasoš moći će zahtjev podnijeti putem službene internet stranice ili mobilne aplikacije. ETIAS neće biti viza, već prethodno elektronsko odobrenje za putovanje u 30 evropskih zemalja koje primjenjuju ovaj sistem.

Gradovi i opštine Javor: Prioritet je nacionalni plan

Zahtjev neće sadržavati samo ime, prezime i broj pasoša. Putnici će morati odgovoriti i na nekoliko pitanja koja se odnose na sigurnost, ranija putovanja i eventualne probleme sa zakonom.

Od podnositelja zahtjeva tražit će se ime i prezime, prezime pri rođenju, datum i mjesto rođenja, spol, državljanstvo, država rođenja i imena roditelja. Unosit će se i eventualna druga državljanstva ili druga imena kojima se osoba koristi.

Bit će potrebno navesti podatke iz pasoša, datum njegovog izdavanja i isteka, adresu stanovanja, e-mail adresu i, ako je dostupno, broj telefona.

ETIAS će tražiti i podatak o završenom nivou obrazovanja te trenutnom zanimanju. U određenim slučajevima, ako zahtjev bude išao na dodatnu ručnu provjeru, nadležna država moći će zatražiti tačno radno mjesto i naziv poslodavca, a od studenata naziv obrazovne ustanove.

Putnik će morati navesti i zemlju u koju prvo namjerava putovati. Adresa prvog boravka može se također unijeti u prijavu.

Najviše pažnje izazivaju sigurnosna pitanja.

Putnici će morati odgovoriti jesu li u posljednjih 25 godina bili osuđeni za terorističko kazneno djelo ili u posljednjih 15 godina za određena druga teža kaznena djela navedena u pravilima ETIAS-a. Ako je odgovor potvrdan, tražit će se dodatne informacije, uključujući gdje i kada je osoba osuđena.

Sljedeće pitanje odnosit će se na ratne i konfliktne zone.

Podnositelj će trebati odgovoriti je li u prethodnih deset godina boravio u određenoj ratnoj ili konfliktnoj zoni te zbog čega je tamo boravio. Potvrdan odgovor neće automatski značiti odbijanje zahtjeva, ali može dovesti do dodatnih pitanja i provjera.

Svijet Novi detalji horora: General snimljen kako krvnički tuče ženu pa pronađen upucan u glavu

ETIAS će pitati i je li putniku tokom prethodnih deset godina neka država naredila da napusti njezin teritorij ili mu izdala odluku o povratku.

Ako osoba na neko od sigurnosnih pitanja odgovori potvrdno, elektronski obrazac može otvoriti dodatni set unaprijed definiranih pitanja.

Za razliku od EES-a koji već prikuplja biometrijske podatke na granici, u samoj ETIAS prijavi neće se tražiti otisci prstiju niti drugi novi biometrijski podaci. Evropska komisija također naglašava da prijava neće sadržavati pitanja o zdravstvenom stanju putnika.

Za maloljetnike će zahtjev podnositi roditelj, osoba koja ima roditeljsko pravo ili zakonski skrbnik. U prijavi će se navoditi i njihovi kontakt podaci.

Posebna pravila vrijedit će za osobe koje se pozivaju na status člana porodice državljanina EU. Od njih će se tražiti podaci o toj osobi i objašnjenje porodične veze.

ETIAS zahtjev koštat će 20 eura. Naknadu neće plaćati osobe mlađe od 18 niti starije od 70 godina, a oslobođene mogu biti i određene kategorije članova porodice građana EU.

Većina zahtjeva trebala bi biti obrađena u roku od nekoliko minuta.

Ako automatska provjera ne bude dovoljna, odluka se može čekati do četiri dana. Rok može biti produžen do 14 dana kada se od putnika zatraže dodatni dokumenti ili informacije, odnosno do 30 dana ako bude potreban razgovor s nadležnim tijelom. Zbog toga EU savjetuje da se ETIAS ne ostavlja za posljednji trenutak prije puta.

Odobreni ETIAS bit će elektronski povezan s pasošem i vrijedit će do tri godine ili do isteka pasoša, ovisno o tome što nastupi ranije. Ako putnik dobije novi pasoš, morat će zatražiti i novi ETIAS.

ETIAS neće mijenjati pravilo kratkotrajnog boravka. Građani BiH i dalje će u pravilu moći boraviti najviše 90 dana unutar bilo kojih 180 dana.

Putnici iz Bosne i Hercegovine trebaju posebno obratiti pažnju na jednu stvar: ETIAS će biti dostupan samo vlasnicima biometrijskog pasoša. Evropska komisija izričito navodi Bosnu i Hercegovinu među zemljama čiji državljani s biometrijskim pasošem mogu koristiti ETIAS, dok je za druge vrste putnih isprava u pravilu potrebna viza.

Zahtjev će se podnositi samo preko službene ETIAS stranice ili službene aplikacije. Budući da sistem još nije počeo s radom, svaka internet stranica koja trenutno nudi mogućnost da građani BiH „dobiju ETIAS“ ili odmah plate odobrenje nije službena ETIAS prijava Evropske unije, prenosi GPMaljevac.