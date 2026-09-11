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Novi detalji horora: General snimljen kako krvnički tuče ženu pa pronađen upucan u glavu

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11.09.2026 21:15

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Генерал Јонца туче љубавницу
Foto: Screenshot

Samo nekoliko sati prije nego što je sebi oduzeo život, 61-godišnji muškarac brutalno je pretukao ženu sa kojom je navodno imao aferu.

General-potpukovnik rumunske vojske Dorin Jonicapronađen je mrtav, upucan, u svojoj kući u oblasti Prahova, a prema pisanju portala "Observator njuz" u pitanju je samoubistvo, koje je došlo kao tragični epilog navodnog ljubavnog trougla.

Samo nekoliko sati prije nego što je sebi oduzeo život, 61-godišnji muškarac brutalno je pretukao ženu sa kojom je navodno imao aferu.

Policija je intervenisala zbog incidenta, a generalu je izrečena zabrana prilaska. Potom je otišao kod supruge, uzeo pištolj i nestao bez traga. Jedan rođak pronašao ga je mrtvog u petak ujutru.

Scene ekstremnog nasilja zabilježila je nadzorna kamera u hodniku zgrade u jednom luksuznom naselju nadomak prijestonice. General Dorin Jonica nemilosrdno udara 46-godišnju ženu, za koju se navodi da je bila njegova ljubavnica, prenosi "Telegraf".

Pod kišom udaraca pesnicama i nogama žrtva pada na pod. Bivši pripadnik Rumunske vojske potom se vraća i ponovo je udara. Žena jedva uspijeva da ustane i odlazi po pomoć. Žrtva penzionisanog generala nekada se bavila sportom na vrhunskom nivou i bila je registrovana kao takmičarka u mačevanju u okviru CSA Steaua Bukurešt.

General Jonica imao je izuzetnu vojnu karijeru koja je trajala više od tri decenije.

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Tagovi :

Nasilje

Rumunija

Samoubistvo

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