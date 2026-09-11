Obilježeno 25 godina od terorističkog napada u SAD-u

Četvrt vijeka od 11. septembra, dana koji je promijenio Ameriku, ali i svijet. Zvukom zvona, minutom ćutanja i čitanjem imena stradalih, porodice žrtava, preživjeli i američki zvaničnici odali su poštu žrtvama najsmrtonosnijeg terorističkog napada na američkom tlu.

Zvono je označilo trenutak kada je prvi oteti avion udario u Svjetski trgovinski centar, a potom je minutom ćutanja odata pošta svim stradalim. Tokom ceremonije minutama ćutanja obilježeni su i trenuci kada su dva aviona, koja su oteli militanti Al Kaide, udarila u kule Svjetskog trgovinskog centra, kao i trenuci kada se svaka od kula srušila.

Porodice žrtava, preživjeli i američki zvaničnici okupili su se u na Memorijalnom centru posvećenom napadima. Pripadnici oružanih snaga nosili su veliku američku zastavu. Porodice preminulih nosile su fotografije svojih najmilijih i glasno čitali imena svih žrtava.

Zastava SAD-a na zidu Pentagona i intoniranje američke himne u znak obilježavanja dvadeset pete godišnjice najsmrtonosnijeg napada na američkom tlu. To je dio ceremonije koju drugu godinu zaredom organizuje američki predsjednik Donald Trump u toj zgradi koja je bila meta napada .

"Danas obnavljamo svetu zakletvu koju smo prvi put položili u njihovo ime prije četvrt vijeka.Nikada, baš nikada nećemo zaboraviti. Zato se danas borimo. Nemamo izbora.

Može postojati samo pobjeda.Borimo se snažno. Borimo se za pobjedu. I uvijek ćemo se sećati žrtava i porodica stradalih 11. septembra 2001. godine – datuma koji je, nažalost, veoma poznat. Ne možemo zaboraviti taj trenutak ogromnog i užasnog zla koji se dogodio u ovom svijetu. Zla usmjerenog na uništenje svega što je dobro, ali se takođe sjećamo kako je Amerika odgovorila na to zlo", rekao je američki predsjendik

Donald Tramp.

Tačno prije četvrt vijeka 19 terorista, povezanih sa Al Kaidom, otelo je četiri aviona i izvelo samoubilačke napade na američkom tlu. Prvi avion "Amerikan erlajnza" uletio je u sjeverni toranj Svjetskog trgovinskog centra na donjem Menhetnu, a dvadesetak minuta kasnije avion "Junajted erlajnza" udario je u južnu kulu. Treći avion otet iznad Ohaja pao je na zapadnu stranu Pentagona i izazvao urušavanje zgrade. Četvrti avion letio je u pravcu Vašingtona, ali se srušio u polje u Pensilvaniji. Kule bliznakinje sa po 110 spratova srušile su se za manje od dva časa. Napadi su doveli do preokreta u američkoj spoljnoj i politici nacionalne bezbjednosti. Uslijedili su ratovi u Avganistanu i Iraku, jačanje bezbjednosnih mjera i velike promjene u načinu putovanja avionom i radu amer