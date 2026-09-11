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Putin: Snažno ekonomsko partnerstvo čini osnovu međunarodnih odnosa

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11.09.2026 15:31

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Руски предсједник Владимир Путин разговара са вршиоцем дужности гувернера Тверске области Виталијем Корољовим током њиховог састанка у Кремљу у Москви, у уторак, 8. септембра 2026. године.
Foto: Tanjug/Mikhail Metzel, Sputnik, Kremlin Pool AP

Snažno poslovno ekonomsko partnerstvo i pouzdane poslovne veze čine osnovu međunarodnih odnosa, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin.

On je na Poslovnom savjetu BRIKS-a u Nju Delhiju rekao da to partnerstvo i veze čine međunarodne odnose stabilnijim i omogućavaju prevazilaženje brojnih kriza u modernom svijetu.

Putin je istakao da svijet trenutno prolazi kroz transformacije i da se pojavljuju novi pokretači razvoja.

"Predstavnici i kompozicija Samita BRIKS-a ukazuju na rastuću zainteresovanost za jačanje poslovnih kontakata kroz cjelokupni prostor naše organizacije", naveo je Putin.

Prema njegovim riječima, zapadni konkurenti BRIKS-a pokušavaju da vrate svoje ranije vođstvo i to je borba koja dobija ružne oblike na državnom nivou.

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Putin je podsjetio da je Rusiji uvedeno više od 30.000 sankcija, te da se Zapad odlučuje na direktno uništavanje objekata i cjevovoda kako bi zadržao svoje ekonomsko liderstvo.

On je naglasio da zemlje koje uvode sankcije Rusiji same doživljavaju ekonomski i pad industrijske proizvodnje.

Putin je napomenuo da je Rusija ojačala svoju ekonomsku suverenost i da razvija odnose sa pouzdanim i predvidljivim partnerima.

On je skrenuo pažnju na činjenicu da su članice BRIKS-a u posljednjih pet godina proizvele više od 40 odsto od globalnog BDP-a, uz napomenu da je doprinos članica Grupe sedam bio samo 29 odsto.

Putin je naveo da BRIKS formira novu održivu platformu za globalni rast čija pravila nisu nametnuta spolja, te da se članice organizacije oslanjaju na nacionalne interese kada razvijaju trgovinske veze.

Osim toga, nastavio je Putin, članice BRIKS-a omogućile su gotovo 50 odsto rasta globalne ekonomije.

Putin je naglasio da je Rusija spremna da doprinese globalnoj sigurnosti energije i hrane, te da sarađuje sa cijelim svijetom.

Ruski predsjednik sastao se danas sa premijerom Indije Narendrom Modijem, sa kojim je razgovarao o situaciji u regionu Crnog mora, uključujući pitanja pomorske trgovine i bezbjednosti.

Iz Ministarstva spoljnih poslova Indije saopšteno je da su Putin i Modi razgovarali o ključnim regionalnim i globalnim pitanjima od obostranog interesa.

Dvodnevni Samit BRIKS-a počeće sutra u Nju Delhiju.

(Srna)

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Vladimir Putin

BRIKS

Rusija

ekonomija

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